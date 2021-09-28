بنزرت: حجز 15طنا من الشعير العلفي المدعم بمخزن عشوائي بمنطقة العالية وتحرير مقترح لسحب ترخيص المزود

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 22:33قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، بأن فرق المراقبة الاقتصادية ببنزرت بمعية أعوان مركز الحرس الوطني بالعالية، تمكنوا عشية اليوم من الحجز الفعلي لـ 15 طنا من الشعير العلفي المدعم، بمخزن عشوائي بأحد مناطق معتمدية العالية.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل "وات" بالجهة، أن العملية تندرج ضمن أعمال "اللجنة الجهوية للتحكم في الأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية"، مبينا أنه ثبت أن كمية العلف المحجوز على ملك مزود أعلاف بالجهة ، تعمد اخفاءها في المستودع العشوائي قصد المضاربة السعرية.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر الواجبة قانونا للمخالف، ومنها محضر الإخلال بتراتيب الدعم، علاوة على التصرف في كامل المحجوز بإعادة بيعه وتأمين ثمنه بالخزينة العامة للدولة، إلى جانب تحرير اقتراح لرئيس اللجنة، والي بنزرت، بسحب ترخيص المزود.



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