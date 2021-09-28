متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 28 سبتمبر ..

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المهدية: تسجيل 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد





كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ201 عينة، صدرت الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة مصابين بفيروس "كورونا" المستجد بكل من قصور الساف (مصاب يبلغ من العمر 49 سنة) وملولش (49 سنة) وأولاد الشامخ (46 سنة).

وأظهرت نفس النتائج، تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، توزعت إلى 6 بقصور الساف، وإصابتين (02) بالشابة وملولش، وإصابة واحدة بكل من المهدية وأولاد الشامخ وهبيرة.

ونزلت النسبة اليومية للعينات الايجابية إلى مستوى 7 بالمائة وتراجعت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر إلى 71 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25391 إصابة من بينها 24234 حالة شفاء و758 حالة وفاة و399 حالة نشطة.

وعادل عدد المنتفعين بالتلقيح، اليوم الثلاثاء، 1118 مواطنا من بينهم 327 تلقوا الجرعة الأولى و791 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.







تطاوين: تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12498 إصابة مؤكدة.

وتتوزع الاصابات الجديدة، إلى إصابتين في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة في معتمديات تطاوين الشمالية وغمراسن وبني مهيرة، من بينهم مصابين اثنين يخضعان حاليا للعلاج والرعاية الطبية في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجّل الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته، اليوم الثلاثاء، اية حالة وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا"، ليستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي في حدود 497 حالة.

وتتوزع حالات الوفاة، إلى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و122 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و83 في غمراسن، و29 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و17 في البئر الاحمر، و13 في الصمار، و9 في ذهيبة.





صفاقس- كوفيد 19: تسجيل حالتي وفاة و61 إصابة جديدة و55 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية



سجلت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حالتي وفاة و61 إصابة جديدة من مجموع 571 تحليلا منجزا (أي بنسبة إيجابية في حدود 8 بالمائة) و55 حالة شفاء، وفق ما جاء في بلاغ الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الثلاثاء.

ويقيم حاليا بأقسام "كوفيد أوكسيجين" بالمستشفيات العمومية في الجهة 67 مصابا بالوباء، وفي أقسام العناية المركزة 21 مصابا وفي المصحات الخاصة 15 مصابا.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغ إلى حد الآن 1737 حالة وفاة، والعدد الجملي للحالات الإيجابية المكتشفة بلغ 56613 حالة والعدد الجملي لحالات التعافي من الفيروس 54910 شخصا.

وبلغ إجمالي جرعات التلاقيح التي تم تطعيم المواطنين بها إلى حدود يوم أمس الاثنين 837 ألفا و729 جرعة بين أولى وثانية.





بن عروس: 63 ر56 بالمائة من إجمالي عدد سكان الجهة أتموا تلقيحهم ضد فيروس "كورونا" (المدير الجهوي للصحة )



قال المدير الجهوي للصحة بولاية بن عروس، الدكتور المنصف الهواني، اليوم الثلاثاء، إن النسبة الاجمالية لعدد الذين أتموا تلقيحهم في الجهة تقدر بنحو 63 ر56 بالمائة من عدد سكان الجهة (15 سنة فما فوق)، وفق آخر الإحصائيات .

وأضاف الهواني، أن ما تحقق من أرقام بالجهة في مجال تلقيح مختلف الفئات العمرية، يعتبر مشجعا جدا لبلوغ مرحلة المناعة الجماعية ضد فيروس "كورونا"، حيث ترتفع هذه النسبة للذين تجاوزوا سن الـ18 سنة وأتموا تلقيحهم لتصل إلى حوالي 5ر69 بالمائة ولتصل إلى 86 ر85 بالمائة للذين تحصلوا على الجرعة الاولى من التلقيح .

وفي علاقة بتطورات الوضع الوبائي بالجهة، فان معدل الإصابات وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة في حدود 7 بالمائة، في وقت سجلت فيه الجهة خلال ال24 ساعة المنقضية، تعافي 66 حالة، ولم تضاف فيه إلى سجل الوفيات أية حالة جديدة وذلك لأسبوع مضى، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات عند 1122 حالة.

وتراجع عدد المقيمين بالأقسام المعنية بإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات الى 18 مقيما، يتوزعون على الأقسام الثلاثة المعنية والمتمثلة في قسم الانعاش (8 مرضى)، وقسم الطب الباطني (4 مرضى)، وقسم الاستعجالي الخاص بمرضى كوفيد (6 مرضى).







الكاف-كوفيد19: تسجيل 23 إصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات لليوم الثالث على التوالي



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيينها الأخير للوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة "كورونا"، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 151 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 و26 سبتمبر دون تسجيل أية حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 19 ألفا و 455 حالة فيما استقر عدد الوفيات في حدود 679 وفاة.

كما أظهرت الإحصائيات الجديدة استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 22 مصابا منهم 07 فقط في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 172 حالة، وهو أضعف رقم يسجل في الجهة منذ عدة شهور.

وحرصا على مزيد تحسين المؤشرات الصحية المتصلة بمجابهة فيروس كورونا المستجد بالجهة، تواصل الادارة الجهوية للصحة بالكاف دعوتها للمواطنين للاقبال على عمليات التلقيح بصفة مكثّفة والى مواصلة تطبيق البروتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع.







قابس: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن الادارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 174 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 19 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" وأثبتت إصابة أصحابها



واضاف جبران ان هذه الإصابات تتوزع الى 08 اصابات بقابس الجنوبية و06 اصابات بوذرف واصابتين (02) بمطماطة واصابة واحدة (01) بكل من الحامة ومارث والمطوية.



وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 21875 شخصا من بين 22132 شخصا ثبتت إصابتهم وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 257 حالة تتوزع الى 100 حالة بقابس الجنوبية و52 حالة بمارث و36 حالة بوذرف و19 حالة بقابس المدينة و17 حالة بالحامة و10 حالات بكل قابس الغربية والمطوية و06 حالات بمطماطة الجديدة و05 حالات بغنوش وحالتين (02) بمطماطة.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 64 اصابة لكل 100 الف ساكن فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام كويفد 19 بمختلف مستشفيات الجهة 24 مريضا ومريضة من بينهم 04 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.

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مدنين: تسجيل حالة وفاة و25 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"





رصدت ولاية مدنين من جملة 846 عينة تحاليل حول فيروس "كورونا" مخبرية وسريعة، 25 حالة مؤكدة بنسبة حدوث بلغت 3 فاصل 1 بالمائة، تعتبر الادنى منذ مدة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



ويرتفع بذلك اجمالي الوفايات الى 1134 حالة وفاة والعدد الجملي للاصابات الى 32428 اصابة، مقابل 30943 حالة شفاء بتسجيل 48 حالة شفاء جديدة منها 18 حالة بحومة السوق و15 حالة بمدنين الجنوبية و8 حالات بمدنين الشمالية و3 حالات ببن قردان وحالتي شفاء بكل من جرجيس واجيم.



اما الحالات المؤكدة الجديدة فقد توزعت بين 9 حالات ببن قردان و6 حالات بمدنين الجنوبية و3 حالات بمدنين الشمالية واصابتين اثنين بكل حومة السوق وميدون وجرجيس وحالة واحدة ببني خداش.



وحسب العنز فان الوضع الوبائي في تحسن متواصل امام تحسن عدة مؤشرات منها تراجع حالات الوفايات وانخفاض نسبة الحدوث بتراجع الاصابات الجديدة مقابل اعداد هامة من التحاليل، الى جانب اريحية المؤسسات الصحية العمومية والخاصة سواء باسرة الاكسيجين او اقسام الانعاش



وقال ان هذا التحسن لا يستوجب التفاؤل المفرط، داعيا الى ضرورة مواصلة احترام البرتوكولات الصحية والانتباه تحسبا لاية موجة قادمة او تسلل سلالات وافدة حسب قوله.



واشار الى تحسن الاقبال على التلاقيح ضد فيروس "كورونا" بالوصول الى 270357 جرعة منها 1819 جرعة يوم امس، واضاف انه ستنطلق يوم غد الاربعاء حملة التلقيح التي تقودها الصحة العسكرية لاتمام تلقيح من تلقى جرعته الاولى.







باجة: انخفاض نسبة الاصابات بفيروس "كورونا" الى اقل من 10 بالمائة وعدم تسجيل حالات وفاة جديدة



سجلت الجهة الصحية بباجة، امس الاثنين، انخفاضا فى نسبة الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد الى اقل من 10 بالمائة(9,52) من جملة التحاليل المجراة، حيث رصدت 12 اصابة جديدة من جملة 126 تحليلا تم القيام بها في القطاعين الخاص والعام، وتعد هذه النسبة الاقل منذ اسابيع حيث كانت نسبة التحاليل الايجابية قد وصلت الى اكثر من 50 بالمائة.



كما لم يقع تسجيل حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس، حيث استقر عدد ضحايا الفيروس فى حدود 656 شخصا، وانخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضي "كوفيد" بمستشفيات الجهة الى 39 بالمائة بتواصل اقامة 31 مصابا بمختلف المستشفيات، منهم 6 اشخاص بالمستشفي الميداني.



وقاربت نسبة التعافي من الفيروس ال98 بالمائة، حيث سجل تعافى 18811 شخصا بالجهة، علما ان جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي وصلت الى 19221 حالة من جملة 44104 تحاليل تم اجراؤها.



