مستشار الخارجية الأمريكية يعرب عن دعم بلاده لتونس لمواصلة الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية وأسس دولة القانون

Publié le Mardi 14 Septembre 2021 - 20:34 قراءة: 1 د, 21 ث
بمناسبة استقباله اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، بمقر الوزارة، ل Derek H. Chollet، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، أشاد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المثمر، مؤكدا على تطلّع تونس إلى مزيد تطويره وإعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما جدد الجرندي عن شكر تونس للولايات المتحدة الأمريكية لما لاقته من دعم هام في إطار الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19.


من جانبه، أعرب Derek H. Chollet عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس لمواصلة الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية وأسس دولة القانون وقيم الحداثة التي تربط البلدين مبديا استعداد واشنطن للعمل سويا من أجل التصدي لمختلف التحديات واستمرار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد من ناحيته الوزير الجرندي للمسؤول الأمريكي أن التدابير الاستثنائية التي أقرّها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التي تستند إلى الفصل 80 من الدستور التونسي وتهدف لحماية الدولة ومؤسساتها ومجابهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، مبرزا الالتزام المبدئي لسيادة رئيس الجمهورية، كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات وخلال تصريحاته ولقاءاته مع مختلف الوفود الأمريكية والأجنبية، بالنظام الجمهوري والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات والتمسك بدولة القانون وحرصه على محاربة الفساد.
على صعيد آخر، أشاد المسؤول الأمريكي بالدور التوافقي والبناء الذي لعبته تونس خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

كما تطرق الجانبان إلى الاستعدادات الحثيثة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد بنيويورك من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري. حيث تبادلا وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما مستجدات الوضع في ليبيا معبرين عن حرص البلدين على مساندة هدا البلد الشقيق لضمان الاستقرار والأمن من خلال إنجاح المسار السياسي وخاصة انجاز الاستحقاقات الانتخابية وتركيز المؤسسات الدائمة.

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