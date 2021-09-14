امل حمام سوسة يجدد عقد الحارس رياض جماعة وينتدب لاعب الاولمبي للنقل منصور المرايحي

اعلن نادي امل حمام سوسة عن تجديد عقد حارس المرمى رياض جماعة لمدة موسمين . وكان رياض جماعة انضم للفريق في العام الماضي قادما من مستقبل الرجيش

كما انتدب فريق الامل الرياضي بحمام سوسة اللاعب منصور المرايحي قادما من النادي الأولمبي للنقل لموسمين ويشغل منصور خطة مهاجم .



ويذكر ان امل حمام سوسة العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يشرف على تدريبه نوفل شبيل بمساعدة بلال بشوش

ويدرب حراس النادي فاتح لطيف فيما يتولى شؤون الاعداد البدني كل من مهدي الحاج عمر ووجيه بلعيد.



