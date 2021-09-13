انس جابر في المركز 18 لاول مرة في مسيرتها

وات - جنت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر ثمرة سلسلة نجاحاته في الدورات الاخيرة وقفزت ثلاث مراتب لتحتل المركز 18 في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب الصادر، اليوم الاثنين محققة أفضل تصنيف في مسيرتها.



ومن جهة اخرى حققت البريطانية إيما رادوكانو قفزة هائلة في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب الصادر، اليوم الاثنين، في أعقاب تتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وتقدمت من المركز 150 الى 23.



وبعد مشوار استثنائي في فلاشينغ ميدوز، باتت رادوكانو ابنة ال 18 عاما أول لاعبة متأهلة من التصفيات، لدى الرجال والسيدات، تحقق لقب بطولة غراند سلام في التاريخ بفوزها على الكندية ليلى فرنانديس (19 عاما) في أول نهائي كبير على الإطلاق يجمع لاعبتين غير مصنفتين منذ العصر الحديث في 1968.



ومنحت رادوكانو في ثاني مشاركة لها فقط في بطولة كبرى، بريطانيا أول لقب كبير لدى السيدات منذ فيرجينا وايد في ويمبلدون 1977 وأول لقب في نيويورك منذ وايد أيضًا في 1968.

وتقدّمت بدورها فرنانديس 45 مركزا إلى المرتبة 28.



ورغم خروجها من الدور الثالث، إلا أن الأسترالية آشلي بارتي لا تزال تحكم سيطرتها على الصدارة، فيما تراجعت اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب العام الماضي من المركز الثالث الى الخامس بعد خروجها من الدور الثالث هذا العام.



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

- الأسترالية آشلي بارتي 10075 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7720

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5315 (+1)

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4860 (+1)

5- اليابانية ناومي أوساكا 4796 (-2)

6- الأميركية صوفيا كينن 4692

7- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4668 (+2)

8- البولندية إيغا شفيونتيك 4571

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4380 (+1)

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4060 (+1)





