متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 11 سبتمبر ...

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صفاقس: 15799 شخصا انتفعوا بالتلقيح ضد "كوفيد-19" إلى حدود الساعة 11 صباحا



بلغ عدد المنتفعين بالتطعيم في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد "كوفيد-19" الموجه للفئة العمرية من 15 سنة فما فوق، المنتظم اليوم السبت في 26 مراكز تلقيح 15799 منتفعا، وفق آخر الاحصائيات الواردة على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.



وقال المدير الجهوي للصحة جوهر المكني ل(وات) ان عدد الأشخاص المنتفعين بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" إلى حدود الساعة 11 صباحا يعد "محترما" واشار الى ان 13474 من الملقحين أعمارهم بين 18 و39 سنة تلقوا الجرعة الثانية من صنف "موديرنا"، و1595 من الذين تفوق أعمارهم 40 سنة تلقوا لقاح "استرازينكا"، بينما تلقى 730 من الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة لقاح "فايزر".



المنستير: تلقيح 6 ألاف و275 شخصا في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19" إلى غاية الساعة 11 صباحا





بلغ عدد الملقحين في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19" إلى غاية الساعة ال11 من صباح اليوم السبت بولاية المنستير، 6 ألاف و275 شخصا من بينهم 4 الاف و969 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" أي نسبة 17 فاصل 5 بالمائة من مجموع 28 ألفا و390 شخصا وجهت لهم الدعوة لتلقي الجرعة الثانية، وفق احصائيات قاعة العمليات بالولاية



وأفادت رئيسة مركز الجهوي عدد 1 بالمنستير للتلقيح ضدّ "كوفيد19" ورئيسة مركز التلقيح معهد بورقيبة فاتن عميرة قلالة (وات) بأنّ اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19" خصص لتلقيح الفئة العمرية من 18 الى 39 سنة من الذين تلقوا الجرعة الأولى من تلقيح "مودرنا" يوم 15 أوت والذين يبلغ عددهم 6 الاف و146 شخصا ووجهت لهم الدعوة للتوجه اليوم نحو مركز معهد بورقيبة، واشارت الى أنّه بامكان الذين لم يتلقوا عدوى الفيروس كذلك التوجه نحو مركز التلقيح لتلقي الجرعة الثانية.



وأضافت أنّه على اعتبار ان مدينة المنستير مدينة جامعية يمكن للطلبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح في دولهم أو في مدنهم الأصلية التوجه نحو مركز التلقيح بمعهد بورقيبة لتلقي الجرعة الثانية، واشارت الى ان مجموع الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" بمركز بورقيبة بلغ إلى غاية الساعة 11 صباحا ألفا و153 شخصا أي أن نسبة الذي تلقوا التلقيح بلغت 18 فاصل 8 في المائة.



وأفاد من جهته مدير المستشفى الجهوي "د احمد بن صالح" بالمكنين فتحي فقيرة (وات) أنّه تم إلى غاية الساعة 11 تلقيح 550 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" واعتبر أنّ الإقبال يعد "ضعيفا"، معربا عن الامل في أن يرتفع العدد باعتبار أنّ من مجموع الذين تلقوا الجرعة الأولى قدر بألفين و909 شخصا.



وسجل المركز الجهوي عدد3 بالمكنين للتلقيح ضدّ "كوفيد19" تلقيح 172 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح "استرازينكا"، و105 اشخاص بلقاح "فايزار"، حسب إحصائيات قاعة العمليات بالولاية



ويمكن للأشخاص البالغين من العمر 40 سنة فما فوق التوجه نحو أقرب مركز تلقيح للتسجيل وتلقي الجرعة الأولى، كما يمكن للشريحة العمرية 40 سنة فما فوق من الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح التوجه إلى مركز التلقيح أين تلقوا الجرعة الأولى وإن تعذر عليهم ذلك التوجه إلى أقرب مركز تلقيح لتلقي الجرعة الثانية.









قبلي: تلقي 2449 شخصا للتطعيم بمختلف مراكز التلقيح الى حدود الساعة 11 صباحا



بلغ العدد الجملي للملقحين من مختلف الفئات المعنية بتلقي التطعيم في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف 2449 شخصا الى حدود الساعة 11 صباحا، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق ل(وات)



واوضح المصدر ذاته ان نسبة الاقبال على مختلف مراكز التلقيح بكافة المعتمديات تحسنت، مشيرا الى تلقي 2040 شخصا الى حدود الساعة 11 التطعيم من اجمالي 6954 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من لقاح "مودرنا" يوم 15 اوت المنقضي اي بنسبة اقبال قدرت ب29 فاصل 33 بالمائة من اجمالي المسجلين



واضاف مرزوق انه تم ايضا تطعيم 138 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا" ممن وقع تلقيحهم قبل 15 اوت اضافة الى تطعيم 177 شخصا ممن تفوق اعمارهم 40 سنة بالجرعة الاولى من نفس اللقاح علاوة على تلقي 116 شابا وشابة ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و17 سنة للجرعة الاولى من لقاح "فايزر"











بنزرت: تطعيم 4755 شخصا الى حدود الساعة ال11 صباحا من اليوم الخامس للتلقيح المكثف



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بولاية بنزرت الى حدود الساعة ال11 من صباح اليوم السبت، بمناسبة اليوم الخامس للتلقيح المكثف، 4755 شخصا، وفق ما أفادت به خلية القاعة المركزية المكلفة بمتابعة سير الحملة بمركز ولاية بنزرت (وات).



وأوضح ذات المصدر ان 251 شخصا من الفئة العمرية 15 و17 سنة تلقوا التطعيم، و3325 شخصا من الفئة العمرية ما بين 18 سنة و39 سنة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "مودرنا" يوم الاحد 15 اوت، تلقوا التلقيح، بينما بلغ عدد الأشخاص من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم 275 شخصا و904 اشخاص من ذات الفئة العمرية تلقوا الجرعة الثانية



يذكر ان فعاليات اليوم الوطني الخامس المكثف للتطعيم المضاد لفيروس "كورونا"، موجه لفائدة الفئة العمرية ما بين 18 سنة و39 سنة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "مودارنا" يوم الاحد 15 اوت، والفئة العمرية من 40 سنة فما فوق ممن لم يتلقوا الجرعة الأولى للتلقيح، وأيضا من تلقى منهم الجرعة الأولى يوم 08 اوت او 20 جويلية لتلقي الجرعة الثانية، والفئة العمرية من 15 الى 17 سنة والذين تمت برمجة عملية تطعيمهم اليوم بمراكز دار الشباب سيدي سالم ببنزرت الشمالية، وروضة الصاسام بمنزل بورقيبة، ودار الشباب بماطر.







توزر: انتفاع مجموع 2549 شخصا بالتلقيح في اليوم المفتوح الخامس



بلغ مجموع الأشخاص الملقحين في اليوم المفتوح الخامس للتلقيح المكثف بولاية توزر، 2549 شخصا الى حدود الساعة 11 صباحا وذلك من مختلف الفئات العمرية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت (وات).



وبين ثابت أن عدد الملقحين من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة التي تتلقى لقاح "فايزر" لأول مرة، قد بلغ 124 شخصا مقابل 57 شخصا مسجلا على منظومة "ايفاكس" وتوقع أن يرتفع العدد في الساعات القادمة.



وبلغت نسبة اقبال الفئة العمرية من 18 الى 39 سنة على الجرعة الثانية من لقاح "موديرنا" 31 بالمائة، حيث من المنتظر أن يتم تطعيم 2098 شخصا من هذه الفئة العمرية، فيما تم تطعيم 266 شخصا بالجرعة الثانية من الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق وتلقى 61 شخصا من نفس هذه الفئة الجرعة الأولى اليوم.



يشار الى أن مراكز التلقيح التسعة الموزعة على معتمديات ولاية توزر تفتح أبوابها حتى الخامسة مساء في اليوم الخامس للتلقيح المكثف، حيث كانت ولاية توزر شهدت الى غاية أمس تلقيح مجموع 47164 شخصا على أن يساهم اليوم المفتوح في الرفع من نسبة التغطية بالتلاقيح لتقترب الى حدود 50 بالمائة من السكان.



وتعمل هذه الحملات، وفق ما رصدته (وات) من اراء عدد من الشبان الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس "كورونا" على تهيئة عودة مدرسية مريحة وخاصة ضمان استرسال الدروس بصفة منتظمة وان لا تشهد السنة الدراسية انقطاعا على غرار السنتين الماضيتين.



وقال عدد منهم أنهم اقتنعوا بضرورة التطعيم ضد الفيروس لما عاشوه من انقطاع في الدراسة واكدوا دور العائلة في اقناع الشباب ودعوتهم للتلقيح، عاقدين العزم أن يقوموا بمجهود اضافي لإقناع أصدقائهم.





مدنين: تحسن الوضع الوبائي بتراجع الاصابات الجديدة والحالات الاستشفائية مقابل تواصل تسجيل حالات وفايات بفيروس "كورونا"



تحسن الوضع الوبائي بولاية مدنين بتواصل تراجع عدد الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" لتصل الى 63 اصابة مقابل معدل يومي تجاوز ال100 اصابة مع تراجع نسبة الحدوث الى ادنى مستوياتها الى 7 فاصل 4 بالمائة، وفق ما افاد يه مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).



واضاف العنز انه تم ايضا تسجيل اريحية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بنسبة اشغال بلغت في اسرة الاكسيجين 60 فاصل 6 بالمائة في المستشفيات و29 فاصل 8 بالمائة في المصحات ونسبة اشغال بلغت في اقسام الانعاش 78 فاصل 9 بالمائة في المستشفيات العمومية و50 بالمائة في المصحات الخاصة



وتبقى الوفايات في استقرار بمعدل بين 4 و6 وفايات في اليوم لتسجل ال24 ساعة الاخيرة 4 وفايات منها حالتي وفاة دون سن الخمسين، وليرتفع بذلك عدد الوفايات الى 1087 حالة وفاة، وهو ما يدعو الى مزيد اليقضة والمحافظة على احترام البرتوكول الصحي والاقبال على التلقيح وعدم التراخي لتجنب انتكاسة او موجة قادمة، وفق ذات المصدر



وتوزعت الاصابات الجديدة بين 16 اصابة بحومة السوق و14 اصابة بجرجيس و8 اصابات بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف و6 اصابات ببن قردان و4 اصابات بكل من مدنين الجنوبية وميدون و3 اصابات باجيم ليرتفع اجمالي الاصابات الى 31788 اصابة.



وتطورت من جهة اخرى حالات الشفاء الى 29766 حالة شفاء بتسجيل 133 حالة جديدة منها 34 حالة بحومة السوق و27 حالة بجرجيس و23 حالة بمدنين الجنوبية و22 حالة شفاء بمدنين الشمالية و14 حالة بميدون و7 حالات شفاء باجيم و5 حالات ببن قردان وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف.







قبلي: تلقي 818 شخصا التطعيم ضد فيروس "كورونا" الى حدود التاسعة صباحا من اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف



شهدت مراكز التلقيح الموزعة على كافة معتمديات ولاية قبلي، اقبالا محترما من مختلف الفئات المعنية بتلقي التطعيم خلال اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف، حيث بلغ الى حدود الساعة التاسعة صباحا، 818 شخصا من بينهم 650 شخصا من الذين تلقوا الجرعة الاولى من لقاح "مودرنا" يوم 15 اوت الماضي



كما تلقى، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق (وات)، 70 شخصا من الذين تم تطعيمهم قبل هذا التاريخ بلقاح "استرازينيكا" علاوة على تطعيم 56 شخصا بالجرعة الاولى من هذا اللقاح و42 شابا وشابة من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة بالجرعة الاولى من لقاح "فايزر"



وافاد مرزوق بان توزيع الملقحين حسب مختلف المراكز يظهر تطعيم 35 شابا وشابة من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة بالجرعة الاولى من لقاح "فايزر" بمركز التلقيح الجهوي بدار الشباب بقبلي علاوة على تلقي 306 اشخاص التطعيم بمركز التلقيح باعدادية ابن رشد منهم 290 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" من الذين تم تلقيحهم بالجرعة الاولى يوم 15 اوت المنقضي، علاوة على 9 اشخاص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا" من الذين تم تطعيمهم قبل هذا التاريخ، وتلقي 7 اشخاص الجرعة الاولى من نفس اللقاح من الذين تجاوزا سن ال40 سنة



وفي ذات السياق، استقبل مركز التلقيح بمعهد العهد الجديد بدوز الشمالية الى حدود التاسعة صباحا 156 شخصا منهم 129 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" و20 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا" الى جانب 6 اشخاص تلقوا اليوم الجرعة الاولى من نفس اللقاح ممن تجاوز عمرهم 40 سنة



كما تم بمركز التلقيح بمعهد الامتياز بدوز الجنوبية تطعيم 88 شخصا الى حدود التاسعة صباحا منهم 71 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" وشخصين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا" بالاضافة الى 15 شخصا تلقوا اولى الجرعات من نفس اللقاح، وفي مركز التلقيح بمعهد ابن الهيثم بالفوار تم الى حدود التاسعة صباحا تطعيم 107 اشخاص منهم 80 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" و9 اشخاص بالجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا"، الى جانب 11 شخصا تلقوا اليوم الجرعة الاولى من هذا اللقاح و7 اشخاص من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة تلقوا الجرعة الاولى من لقاح "فايزر"



اما بمركز التلقيح بمعهد الفوار فقد تم تطعيم 106 اشخاص منهم 61 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" و29 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح "استرازينيكا" الى جانب تلقي 16 شخصا ممن تفوق اعمارهم 40 سنة الجرعة الاولى من هذا اللقاح، وتم بمركز التلقيح برجيم معتوق تطعيم 35 شابا وشابة ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و17 سنة بالجرعة الاولى من لقاح "فايزر"









قابس: اقبال "طيب" على التلقيح ضد فيروس "كورونا" في اليوم الوطني الخامس





سجلت مراكز التلقيح ضد "كوفيد 19" في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد هذه الجائحة إقبالا "طيبا" من قبل المواطنين وفي مقدمتهم الشباب المعني بدرجة اولى بهذا اليوم المفتوح.



وعبر العديد من الشباب ل(وات) عن حرصهم على إتمام الجرعة الثانية من التلقيح لما لذلك من أهمية في إكسابهم المناعة التي تمكنهم من مقاومة الفيروس، واكدوا انه ما من سبيل لعودة الحياة الى طبيعها ولتنشيط الاقتصاد من جديد الا باقبال المواطنين على التلقيح.



وواصلت العديد من مكونات المجتمع المدني في اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد "كوفيد 19" مشاركتها في تنظيم عملية التلقيح والإحاطة بالمواطنين، مما ساعد على احكام تنظيم العمل داخل مراكز التلقيح



يذكر ان ولاية قابس تضم 13 مركزا للتلقيح ضد "كوفيد 19" تتوزع بين عدد من المعاهد والمدارس الاعدادية بمختلف معتمديات الجهة .









أريانة: تلقيح 6083 شخصا إلى حدود الساعة العاشرة صباحا في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف



بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، اليوم السبت، بمختلف مراكز التلقيح الخاصة باليوم الخامس لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس "كوفيد-19" بولاية أريانة إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، 6083 شخصا منهم 5472 شخصا من فئة الكهول و611 شخصا من فئة الشباب ين 15 و17 سنة، وفق إحصائيات قاعة العمليات بمقر الولاية.



وتم تخصيص 13 مركزا للتلقيح بمختلف معتمديات الولاية، ويشمل التلقيح الشريحة العمرية من40 سنة إضافة إلى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة.







سوسة: تسجيل حالتي وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال ال24 ساعة الأخيرة، حالتي وفاة، و87 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وذلك بعد معالجة 498 عينة تحليل مخبري



وارتفع إجمالي عدد الوفيات، وفق آخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة، الى 1285 حالة وفاة بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 46694 إصابة، كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 44236 شخصا بعد شفاء 829 مريضا خلال الأسبوع الجاري، وبقي 1173 مصابا تحت المراقبة الطبية



واستقر عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة عند 96 مريضا من بينهم 9 مرضى من ولايات أخرى و13 مريضا يتلقون العلاج بمقرات سكناهم







قابس: اقبال "طيب" على التلقيح ضد فيروس "كورونا" في اليوم الوطني الخامس



سجلت مراكز التلقيح ضد "كوفيد 19" في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضد هذه الجائحة إقبالا "طيبا" من قبل المواطنين وفي مقدمتهم الشباب المعني بدرجة اولى بهذا اليوم المفتوح.



وعبر العديد من الشباب ل(وات) عن حرصهم على إتمام الجرعة الثانية من التلقيح لما لذلك من أهمية في إكسابهم المناعة التي تمكنهم من مقاومة الفيروس، واكدوا انه ما من سبيل لعودة الحياة الى طبيعها ولتنشيط الاقتصاد من جديد الا باقبال المواطنين على التلقيح.



وواصلت العديد من مكونات المجتمع المدني في اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد "كوفيد 19" مشاركتها في تنظيم عملية التلقيح والإحاطة بالمواطنين، مما ساعد على احكام تنظيم العمل داخل مراكز التلقيح



يذكر ان ولاية قابس تضم 13 مركزا للتلقيح ضد "كوفيد 19" تتوزع بين عدد من المعاهد والمدارس الاعدادية بمختلف معتمديات الجهة .







مدنين: انطلاق حملة التلقيح الخامسة ضد فيروس "كورونا" في ظروف عادية وسط اقبال متفاوت بين الفئات المستهدفة



انطلقت، صباح اليوم السبت، الحملة الخامسة للتلقيح المكثف ضد فيروس "كورونا" بولاية مدنين في ظروف عادية وسط اقبال متفاوت من مركز الى اخر ومن فئة عمرية مستهدفة الى اخرى مع اقبال اكثر للفئة بين 18 و39 سنة باعتبارها الفئة الاكبر عددا المعنية من هذا اليوم بعدد 14402 شخص ينتظر ان يتلقى الجرعة الثانية من مجموع 15900 شخص تلقوا الجرعة الاولى منهم من انتقل الى ولاية اخرى للدراسة ومنهم من اصيب بفيروس "كورونا" وهو ما يفسر تقلص عددهم، وفق المدير الجهوي للصحة جمال الدين حمدي.



وتستهدف هذه الحملة، التي تتواصل ب13 مركزا بعدد مركزين او مركز واحد في كل معتمدية، الفئة العمرية بين 15 و17 سنة وينتظر ان يبلغ عددهم من المسجلين المدعوين 250 شخصا خصصت لهم المراكز القارة للتلقيح مع امكانية قبولها من هذه الفئة لمن لم يسجل بعد شرط مرافقة الولي، في حين لم يحدد عدد الفئة العمرية اكثر من 40 سنة باعتبار السماح لها للتلقيح سواء من المدعوين لتلقي جرعة ثانية او غيرها، وفق ذات المصدر



وتجندت على غرار بقية ايام التلقيح، الاسرة الصحية ومكونات المجتمع المدني لانجاح عمليات التلقيح وتامين سيرورتها بكل سلاسة وفي ظروف تتسم بالتنظيم المحكم، مع مواصلة الشركة الجهوية للنقل وضع خطوط تربط عدة مناطق واحياء بمراكز التلقيح لنقل المعنيين بالتلقيح مجانا، وذلك في اطار توفير كل الشروط لايام تلقيح قادرة على استقطاب اكبر عدد ممكن باعتبارها السبيل الانجع لمقاومة فيروس "كورونا" والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.



يذكر ان عدد الجرعات تجاوز بولاية مدنين حتى يوم امس 214 الف جرعة.









الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و36 إصابة بفيروس "كورونا" وإقبال "طيب" على مراكز التلقيح في اليوم الخامس لحملة التلقيح الوطنية





سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 03 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 134 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 09 سبتمبر



ويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات إلى 656 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19057 اصابة شفي منها 18453 فيما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 56 مصابا منهم 14 مصابا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف



وبين رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) أن عدد الحالات النشيطة في تراجع مستمر، حيث بلغ عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال ال10 ايام الاخيرة 604 حالات، وهو رقم اعتبر انه يدل على تراجع الوباء في الجهة رغم تواصل تسجيل حالات وفاة وإصابات بعدوى الفيروس



كما ابرز الجمني من جهة اخرى أن عمليات التلقيح المبرمجة اليوم السبت ضمن الحملة الوطنية للتلقيح "تسير بنسق عادي" وان الإقبال على مراكز التلقيح يعتبر "طيبا" هذا الصباح موجها الدعوة إلى كل الذين لم يقع تلقيحهم إلى التحول إلى مراكز التلقيح للحصول على الجرعة المناسبة وكذلك الشأن بالنسبة للذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح "مودرنا"











سيدي بوزيد: انطلاق عمليات التلقيح الخاصة باليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد فيروس "كورونا"



انطلقت اليوم السبت فعاليات اليوم الخامس لأيام التلقيح المكثف ضد فيروس "كورونا" ب 19 مركزا مخصصا للغرض بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، منها 4 مراكز للفئة العمرية بين 15 و17 سنة، وذلك بحضور متوسط للفئات العمرية المعنية.



وأكد المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الاحمدي في تصريح ل(وات) بانه تم تخصيص أكثر من 14 ألف جرعة "مودارنا" للذين تلقوا الجرعة الأولى يوم 15 أوت الماضي، بالإضافة إلى توفير كميات أخرى من "استرازينيكا" خاصة بالذين سيتلقون تلقيحا لأول مرة اليوم السبت من غير فئة الشباب.







بنزرت: انطلاق فعاليات اليوم الخامس للتطعيم المكثف المضاد لفيروس "كورونا"



انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الخامس للتلقيح المكثف لفائدة الفئة العمرية ما بين 18 سنة و39 سنة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "مودارنا" يوم الاحد 15 اوت المنقضي، والفئة العمرية من 40 سنة فما فوق ممن لم يتلقوا الجرعة الأولى للتلقيح، وأيضا من تلقى منهم الجرعة الأولى يوم 08 اوت او 20 جويلية، لتلقي الجرعة الثانية.



وافاد المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني (وات) بان الحملة انطلقت في ظروف "جد طيبة"، على جميع المستويات، ولاحظ انه تمت برمجة تطعيم الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة، بمراكز دار الشباب سيدي سالم ببنزرت الشمالية، وروضة الصاسام بمنزل بورقيبة، و دار الشباب بماطر.



ومن جهته، قال والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى اشرافه على انطلاق العملية في تصريح ل(وات) ان جميع الهياكل المعنية، استعدت كما ينبعي لانجاح هذا اليوم، ودعا المعنيين بالتلقيح الى الاقبال بكثافة على مراكز التلقيح لتلقي جرعات التطعيم، بما من شانه ان يحد من تداعيات الفيروس



ومازال معدل الاصابات في 9 معتمديات من بين 14 معتمدية بالولاية، وفق خلية اليقظة والترصد الطبي، اكثر من 100 إصابة على 100 الف ساكن، ومعدل الإصابات بكامل الجهة في حدود 174 إصابة على 100 الف ساكن، كما ان المؤشر العام لايجابية التحليل في حدود 13 بالمائة .







منوبة: اقبال متفاوت في اليوم الخامس للتلقيح ودعوة اكثر من 17 الف شخص للتطعيم





انطلقت، باقبال متوسط ومتفاوت بين جميع المعتمديات، عمليات التلقيح في اليوم الوطني الخامس للتلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" المبرمج اليوم السبت ب10 مراكز تلقيح بالمؤسسات التربوية بولاية منوبة.



وخصصت كافة المراكز لتطعيم الجرعة الثانية للمواطنين البالغين من العمر من 18 إلى 39 سنة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح يوم 15 أوت المنقضي وعددهم بالجهة اكثر من 17 الف شاب وشابة، وفق ما افاد به المنسق الجهوي، مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة جليدي جبران (وات)



كما خصص مركز التلقيح الجهوي للطب المدرسي والجامعي بمنوبة والمركزين المحليين بالمرناقية وطبربة،لتلقي الجرعة الأولى لفائدة الفئة العمرية بين 15 و17 سنة من المدعوين عن طريق الارساليات القصيرة دون حضور الولي، ومن غير المسجلين ايضا بمنظومة التلاقيح، مع اشتراط موافقة الولي ووثيقة اثبات الهوية.



وامن عملية التلاقيح، اطارات واعوان الصحة والادارة العامة للصحة العسكرية وعدد هام من المتطوعين من اطارات طبية واعوان صحة من العاملين بالقطاع الخاص او بالمستشفيات القريبة بالولايات المجاورة، وناشطي المجتمع المدني واداريي الولاية ووزارة التربية، وذلك وسط حضور امني مكثف للوحدات الامنية بمختلف المراكز.







سليانة: إنطلاق فعاليات اليوم الخامس المكثف للتلقيح ضد فيروس "كورونا"



إنطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الخامس المكثف للتلقيح ضد فيروس "كورونا" ب12 مركزا مخصصا للغرض موزعين على مختلف معتمديات الولاية



وحضرت الإطارات الطبية وشبه الطبية العسكرية والجهوية بجل مراكز التلقيح، كما شارك عدد من مكونات المجتمع المدني ومن المتطوعين والأمنيين في تأمين سير عملية التلقيح وسط إقبال متوسط في الساعات الأولى للمعنيين بالتلقيح، وفق ماعاينته صحفية (وات)



من جهته، ذكر المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي ل(وات) أن الأشخاص المعنيين بالجرعة الثانية للتلقيح يبلغ 6750 شخصا







