تونس ليبيا - بحث التطورات السياسية الأخيرة وسبل تطوير وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، وفتح المعابر الحدودية،

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.ومثّل هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, فرصة لاستعراض وشائج الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا في شتى المجالات، وتجديد التأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، وضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وفق تصور جديد.كما تم الاتفاق على استحثاث الهياكل المعنية في البلدين لخطاها من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلّقة بالصحّة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر والديون المتخلدة ومساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة الإعمار في ليبيا، فضلا عن تكثيف.كما تم وفق بلاغ بيان للسفارة الليبية لدى تونس، نشرته الخميس، عبر موقعها على "فيسبوك"، بحث التطورات السياسية الأخيرة وسبل تطوير وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي، وفتح المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، حيث اتفق الجانبين على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت.ووفق البيان، حضر اللقاء عن الجانب الليبي وزراء الصحة والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.