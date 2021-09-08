الجرندي يشارك غدا الخميس في اجتماع الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 19:33قراءة: 0 د, 49 ث
يتحول وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عثمان الجرندي إلى القاهرة، للمشاركة غدا الخميس في اجتماع الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وسيتمّ خلال هذا الاجتماع الوزاري، مناقشة عدد من القضايا العربية والمسائل السياسية الهامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحرص تونس دائما على وضعها في صدارة اهتمامات المجموعة الدولية، لاسيما في ضوء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية.

كما سيتناول الاجتماع مستجدات عدد من المسائل الراهنة في المنطقة العربية، وكذلك أوجه التعاون العربي مع المنتديات والتجمعات الإقليمية والدولية. وسيبحث أيضا عددا من التوصيات ومشاريع القرارات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.

وستكون اللقاءات التي سيجريها الجرندي بالمناسبة مع نظرائه بالدول العربية، فرصة للتعبير لهم عن شكر تونس قيادة وشعبا للدعم السخي الذي حظيت به في مجابهة جائحة كوفيد-19 ووقوفهم معها على إثر القرارات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة يوم 25 جويلية الفارط، فضلا عن بحث سبل وآفاق تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والدول العربية الشقيقة.

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