بن عروس: حملات مكثفة بمختلف معتمديات الولاية من أجل مقاومة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع (المكلف بتسيير الولاية)

وات - قال المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية بن عروس، محمد بن خليفة، إن فرق الشرطة البلدية وفرق الأبحاث والتفتيش ومصالح التجارة والصحة وغيرها، تقود خلال هذه الفترة بمجهود كبير في مختلف معتمديات الجهة بهدف مقاومة ظاهرة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع.



وأوضح بن خليفة، اليوم الثلاثاء، في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة، أنه سيتم ضبط برنامج عمل متكامل في الغرض، والقيام بزيارات ميدانية للمخازن العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحتكرين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدوات المدرسية والمواد الغذائية والاستهلاكية عامة.



وذكر أنه تم بمنطقة "دوار الحوش" بمعتمدية فوشانة من ولاية بن عروس، الكشف خلال الأسبوع الماضي، عن مخزن عشوائي يحتوي على 20 ألف قارورة صغيرة الحجم من الماء المعدني منتهية الصلوحية، حيث تم حجز كامل الكمية بالتنسيق مع فرقة الحرس البلدي ومصالح التجارة وفرقة الأبحاث والتفتيش.



كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من الكشف عن مخزن عشوائي يضم كمية هامة من مواد التنظيف، وحوالي 20 طنا من علب الطماطم و3 أطنان من علب الهريسة وطن واحد من علب المعجون.



وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قرر يوم 20 أوت المنقضي إعفاء والي بن عروس، علي سعيد، من مهامه، على إثر تحوله الى مقر إحدى شركات بيع مواد البناء بفوشانة من ولاية بن عروس، وحجز 30 ألف طن من مادة الحديد المخزن بغرض المضاربة.



