تونس تتسلم من فرنسا 90 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كورونا

تسلّمت تونس، ظهر اليوم الإثنين، 90 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 من الجمهورية الفرنسية، في إطار مبادرة "كوفاكس"، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، مساء اليوم.



وأعربت الرئاسة في بلاغ لها عن "فائق تقديرها للجمهورية الفرنسية على مواصلة وقوفها إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، بما يزيد في ترسيخ روابط الصداقة والتضامن وعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين".



وتم تسلّم هذه الجرعات من التلاقيح بحضور المكلّف بتسيير وزارة الصحّة، على المرابط، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وسفير الجمهورية الفرنسية بتونس، اندري باران، وممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، إيف سوتاران، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، ماريلينا فيفيانا.





