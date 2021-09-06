منوبة: حجز 181 طنا من الغلال بمخزن تبريد عشوائي بالجديدة و350 كلغ من السكر المدعم بدوار هيشر

وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة منوبة، بالتعاون مع وحدات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، من حجز 181 طنا من الغلال المبردة بمخزن تبريد عشوائي كائن بمنطقة الجديدة، وفق معطيات الادارة الجهوية للتجارة.



ويأتي ذلك، اثر مراقبة مخزني تبريد بالمنطقة، حيث تم ضبط الكميات السابقة الذكر باحدهما وهو عشوائي، وتشمل غلال الاجاص والخوح والعوينة والعنب، وقد تبيّن ان المخزن يستغله صاحبه و5 أشخاص آخرين، دون عقود كراء بيوت التبريد المعمول بها او دفاتر حركية المخزونات، وهو ما تطلب الحجز الفعلي للكميات والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاعادة ضخها في السوق.



كما تم خلال العملية، تحرير 6 محاضر اقتصادية في حق المستغلين للمخزن، من اجل مسك منتوجات بغرض بيعها والمضاربة بها.

وكشفت معطيات الادارة الجهوية، عن قيام أعوان المراقبة الاقتصادية في نفس اليوم، بحجز كمية 350 كلغ من السكر المدعم في وحدة تعليب للسكر بمعتمدية دوار هيشر، وتحرير محضر في الغرض من اجل الاخلال بتراتيب الدعم.



يذكر أن الادارة الجهوية بمنوبة تواصل جهود المراقبة المكثفة، على مخازن التبريد لإلزام اصحابها بضرورة التصريح بمخزوناتهم بشكل دوري عبر التطبيقة الجديدة المعلن عنها مؤخرا، وتفادي إخفاء البضاعة أو ترويجها خارج المسالك القانونية، وتجنب ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية.

ن ع







