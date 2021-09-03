بنزرت : حجز 09 أطنان من مادة الدقلة الفاسدة بمخزن في معتمدية اوتيك وإقرار إتلافها

وات - تمكنت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الجمعة، من حجز 09 أطنان من مادة الدقلة السائبة غير الصالحة للاستهلاك بأحد المخازن الواقعة بمعتمدية اوتيك، وبرمجة إتلافها، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.



وأوضح المصدر ذاته أنه في اطار اعمال "اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، التي يترأسها والي الجهة، سمير عبد اللاوي، تولت الفرق الرقابية التجارية من حجز تلك الكمية من الدقلة التي سيتم اتلافها مباشرة عقب استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.



وأوضح أنه تم أيضا الحجز الوقتي لـ13 طنا من مادة الدقلة المعلبة في انتظار التثبت في صلوحيتها من قبل إدارة الصحة وفريق الجودة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وكذلك الحجز الوقتي لـ08 أطنان من مادة البطاطا في انتظار التحري في الملف القانوني للمؤسسة المشرفة على المخزن.



يذكر أن المصالح الرقابية المشتركة التابعة "للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية"، نفذت خلال الأيام العشرة الأخيرة، 1208 زيارة رقابية بكامل مناطق الولاية، تم على إثرها رفع 152 مخالفة، وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية المدعمة وغيرها وإعادة ضخها ضمن مسالك التوزيع القانونية.



كما تم اجراء عملية تفقد خاصة بمادة حديد البناء ومعاينات ميدانية لـ59 تاجر جملة وتاجر تفصيل بمختلف مناطق الولاية، أسفرت عن تحرير 13 محضر بحث، إلى جانب اجراء بحث قطاعي خاص بمخازن التبريد المنتصبة بالجهة، وعددها 42 مخزنا، وإلزام أصحابها بضخ ما يناهز الـ1814 طنا من مادة البطاطا بالمسالك القانونية وفق روزنامة تراعي ضمان انتظامية التزويد خلال الفترة المقبلة، حسب نفس المصدر.





