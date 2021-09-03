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القصرين: حجز 11 ألفا و754 علبة حليب نصف الدسم و798 قارورة مياه معدنية بمخزن غير مصرّح به

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 14:42قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني بسبيطلة، أمس الخميس، من حجز 11 ألفا و754 علبة حليب نصف دسم و 798 قارورة مياه معدنية حجزا فعليا بمخزن غير مصرّح به، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

و أوضحت ذات المصادر لـ"وات" أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف من اجل إخفاء بضاعة وتمت إعادة ضخ الكميات المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية وتأمين المبلغ المالي للبضاعة بالخزينة العامة للدولة التونسية.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بالتصدي للممارسات الإحتكارية وكل أشكال المضاربة .


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