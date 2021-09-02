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امل حمام سوسة يضم الظهير الايمن للترجي الجرجيسي امجد الرجيلي

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 18:39قراءة: 0 د, 31 ث
كشف امل حمام سوسة الصاعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الخميس عن انتدابه للظهير الايمن امجد الرجيلي لمدة موسم قادما من الترجي الجرجيسي.

ويسعى امل حمام سوسة تحت اشراف مدربه نوفل شبيل الى تعزيز رصيده البشري لضمان اوفر حظوظ النجاح في الموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر القادم.

وكان قد اعلن سابقا عن تعاقده مع الدولي الغابوني اويوبي اوتي غريج لمدة 3 مواسم ويوسف بن سودة لموسم واحد وانس ساسي على سبيل الاعارة من النجم الساحلي الى جانب تمديد عقود لاعبيه اسكندر الصغير ومحمد امين طريطر واحمد طنقور وحسين الشايب وحارس المرمى منصف موة الى غاية 2023.


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