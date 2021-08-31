البنك الدولي يعرب عن استعداده لتقديم الدعم لمرافقة تونس في عملية الإصلاح

أعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، عن استعداد البنك الدولي تقديم الدعم لمرافقة تونس في مسار الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود اقتصادها، وذلك خلال اجتماع عقد، امس الاثنين بتونس، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي



وركز هذا الاجتماع، بشكل خاص، على الوضع الاقتصادي لتونس وكذلك افاق التعاون الفني بين البنك العالمي والبنك المركزي التونسي، حسب بلاغ صادر عن البنك المركزي، الثلاثاء



واشاد العباسي، بالمناسبة، بمستوى التبادل والتعاون مع البنك الدولي مذكرا بأن البنك المركزي التونسي قد انخرط منذ ثلاث سنوات في عملية إصلاح طموحة تقوم على نهج تشاركي مع الشركاء الفنيين بما في ذلك البنك الدولي أو مؤسسة التمويل الدولية



كما تطرق العباسي الى المساهمة الجيدة لخبراء البنك الدولي في تطوير العديد من المشاريع الاستراتيجية صلب البنك المركزي التونسي ولا سيما تطوير الدفوعات الرقمية وتعزيز الاندماج المالي



وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد التونسي، دعا محافظ البنك المركزي، البنك الدولي، إلى مواصلة تقديم دعمه المالي والفني خاصة على مستوى تنفيذ الاصلاحات

.

وشارك في هذا الاجتماع كل من جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا والكسندر اروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس وجورج غورا الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية بتونس .



