الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 30 أوت

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بنزرت: تطعيم 26573 شخصا خلال اليوم الثالث لحملة التلقيح المكثف ضد "كوفيد-19"



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس "كورونا" ببنزرت خلال اليوم الثالث للحملة الوطنية المكثفة للتلقيح التي انتظمت، يوم امس الأحد، لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق وللذين تتراوح اعمارهم بين 15 و17 سنة، ومن 18 الى 39 سنة، 26573 شخصا، وفق ما ذكرته مصالح القاعة المركزية لمتابعة سير الحملة بمقر الولاية.

وبينت ذات المصدر، ان التوزيع الجغرافي بين المعتمديات لاعداد الملقحين تراوحت بين المتوسط الى الضعيف مقارنة بالاحصائيات المتوفرة واعداد الارساليات القصيرة التي تم توجيهها للمنتفعين.

وقد تم بمعتمدية العالية، تطعيم 1467 شخصا، وبمعتمدية اوتيك 1359 شخصا، وفي معتمدية بنزرت الجنوبية تلقى 1869 شخصا التطعيم، بينما وقع بمعتمدية بنزرت الشمالية تطعيم 3948 شخصا، وبمعتمدية تينجة 1003 اشخاص، وبمعتمدية جرزونة 1753 شخصا، في حين بمعتمدية جومين تم تلقيح 1284 شخصا.

وبلغ بمعتمدية راس الجبل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم من الفئات العمرية الثلاث 2868 شخصا، وبمعتمدية سجنان تلقى 1649 شخصا التطعيم، وبمعتمدية غار الملح 876 شخصا، بينما في معتمدية غزالة كان العدد الإجمالي للذين تلقوا التطعيم 910 شخصا، كما تلقى بمعتمدية ماطر 3127 شخصا اللقاح، و تم تطعيم 2793 شخصا بمركزي معتمدية منزل بورقيبة، في حين استقر عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بمعتمدية منزل جميل عند 1667 شخصا.





أريانة: تلقيح 26285 شخصا ضد "كوفيد-19" أمس الأحد



بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح أمس الأحد بمختلف مراكز التلقيح الخاصة باليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 بولاية أريانة، 26285 شخصا، منهم 17454 من فئة الكهول الذين تفوق أعمارهم 40 سنة، و8831 من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، وفق إحصائيات صادرة صباح اليوم الاثنين عن ولاية أريانة.

يذكر أنه تم تخصيص 17 مركزا للتلقيح بولاية أريانة بمناسبة اليوم الوطني الثالث للتلقيح، 9 منها مخصصة لفئة الأطفال من 15 إلى 17 سنة، فيما خصصت بقية المراكز وعددها ثمانية لتلقيح الكهول فوق 40 سنة.



"مدنين: تسجيل 3 وفيات و59 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 3 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس الى 1038 وفاة، في حين ارتفع اجمالي الاصابات الى 30483 اصابة بتسجيل 59 اصابة محلية جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وأشار الدكتور زيد في تصريح أفاد به (وات)، إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع باعتبار وان اغلب المخابر لا تشتغل نهاية الاسبوع، وفق تعبيره.

وجاءت اغلب الاصابات بجرجيس بعدد 46 اصابة، وحومة السوق 11، وميدون اصابتين اثنين.

وسجلت الجهة 175 حالة شفاء، منها 36 بجرجيس و30 حالة شفاء ببني خداش و27 بمدنين الشمالية و26 بميدون و20 بمدنين الجنوبية و18 حالة شفاء بحومة السوق و9 ببن قردان و5 حالات شفاء باجيم ليتطور اجمالي حالات الشفاء الى 28099 حالة شفاء.

وارتفع من جهة اخرى اجمالي جرعات التلقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية مدنين منذ انطلاق الحملة الوطنية في شهر مارس الماضي، الى 191563 جرعة، وذلك بتقديم 15581 جرعة، يوم أمس الأحد، في اليوم الثالث للتلقيح المكثف.







قابس: اقرار الحجر الصحي الموجه بمعتمديتي مطماطة الجديدة ودخيلة توجان



قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" بقابس، مساء أمس الأحد، العمل باجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية مطماطة الجديدة الى غاية يوم 05 سبتمبر المقبل، بدل الحجر الصحي الشامل.

وبررت هذا القرار، في بيان نشرته لعموم المواطنين على الصفحة الرسمية لولاية قابس، بتسجيل تراجع في مستوى الاختطار للفيروس بهذه المنطقة.

وقررت اللجنة، ايضا، والى غاية يوم الجمعة 03 سبتمبر 2021، مواصلة العمل باجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية دخيلة توجان، فضلا عن مواصلة غلق قاعات الالعاب الالكترونية بكافة معتمديات الولاية الى غاية يوم 05 سبتمبر القادم.







نابل: تطعيم 40646 شخصا في اليوم الثالث للتلقيح المكثف ضد "كوفيد-19"



تم خلال اليوم الثالث للتلقيح المكثف ضد فيروس "كورونا تطعيم 40646 شخصا بولاية نابل، موزعين على 25770 شخصا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق و14876 من الفئة العمرية 15-17 سنة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء مشيرقي محفوظ.

وأضافت مشيرقي، صباح اليوم الاثنين، في تصريح ل(وات)، أن نسبة الإقبال على التلقيح خلال هذا اليوم المفتوح، بلغت37 بالمائة من مجموع الأشخاص المدعويين للقيام بعملية التلقيح، مشيرة إلى ان 110 آلاف شخص تلقوا إرسالية للتوجه لمراكز التلقيح بالجهة، من بينهم 35 ألفا من الفئة العمرية 15 - 17 سنة، و75 ألفا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق.

يذكر ان الإدارة الجهوية للصحة بنابل خصت 29 مركز تلقيح بكافة معتمديات الجهة، لاسيما وأنه تم في بعض المعتمديات تخصيص مراكز تلقيح للفئة العمرية 15-17 سنة، ومراكز خاصة بالفئة العمرية 40 سنة فما فوق، حيث تم تخصيص مسار خاص بكل فئة عمرية بالمراكز التي تضم مركز تلقيح وحيد.





صفاقس: تطعيم 43 ألفا و681 شخصا في اليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19



بلغت الحصيلة النهائية للمنتفعين بالتطعيم في اليوم الوطني للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19 الموجه للفئتين العمريتين ما بين 15 و17 سنة وللذين تفوق اعمارهم 40 سنة، المنتظم امس الاحد بولاية صفاقس ب33 مركزا، 43 ألفا و681 شخصا موزعين على 19 ألفا و967 شابا و23 ألفا و714 كهلا .

وأعتبر المدير الجهوي للصحة، الدكتور جوهر المكني، في تصريح اعلامي، ان الحصيلة النهائية لليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19 التي تم تسجيلها على مستوى الولاية، تعد قياسية ومشرفة ومن شأنها ان تحقق مناعة جماعية لأهالي الجهة.

ودعا في هذا السياق، المواطنين الى التسجيل في منظومة ايفاكس والاقبال على مراكز التلقيح ومزيد اليقظة والتوقي واحترام قواعد حفظ الصحة الأساسية والتباعد الجسدي والالتزام بالبروتوكولات الصحية.

يذكر ان العدد الجملي للمنتفعين بالتلقيح في مختلف مراكز التلقيح في صفاقس، قد بلغ 610 آلاف و231 منتفعا وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021.





