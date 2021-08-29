الجرندي يشارك في اجتماع لدول الجوار الليبي يعقد الإثنين والثلاثاء في الجزائر

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيّين بالخارج، اليوم الأحد، أن الوزير عثمان الجرندي سيشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي سينعقد بالعاصمة الجزائرية يومي 30 و31 أوت الجاري.



وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن الجرندي سيلتقي بهذه المناسبة بنظرائه المشاركين في هذا الاجتماع وبمسؤولين أمميين، ولاسيما وزير الخارجية الجزائري وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "يان كوبيش"، بالإضافة الى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التي "سيتباحث معها في خصوص الحدود البرية بين البلدين ومسائل أخرى تخص العلاقات الثنائية، وفق ذات المصدر.



وكان الجرندي عقد في تونس قبل أيام مع المنقوش جلسة عمل وزارية مشتركة حضرها وزراء الداخلية والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية عن الجانب التونسي، ووزراء الداخلية والمواصلات والعمل ووكيل وزارة الصحة، عن الجانب الليبي.





