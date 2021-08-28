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الالعاب البارلمبية - التونسي وجدي البوكحيلي يحرز المركز السادس في سباق 5 الاف متر (تي 13)

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 07:52قراءة: 0 د, 26 ث
وات - انهى العداء التونسي وجدي البوكحيلي سباق 5000 متر (تي 13) الذي اقيم يوم السبت ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو في المركز السادس بتوقيت 16دق و00ث و15 جزء بالمائة في حين لم يتمكن مواطنه حاتم نصر الله من خوض السباق لاسباب صحية.
وعادت الميدالية الذهبية للاسباني ياسين العتبي (14دق و34ث و13 جزء بالمائة) في حين الت الميدالية الفضية للاسترالي جاريد كليفورد (14دق و35ث و52 جزء بالمائة). اما الميدالية البرونزية فقد تحصل عليها عداء اللجنة البارلمبية الروسية الكسندر كوستين (14دق و37ث و42 جزء بالمائة).

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