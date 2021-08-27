وزارة الصحة: تطعيم 48247 شخصا ضد كورونا بتاريخ 26 أوت الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تم بتاريخ يوم الخميس 26 أوت الجاري تطعيم 48247 شخصا ضد كورونا من جملة 85454 شخصا تمت دعوتهم للتلقيحوأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن اجمالي عدد الملقحين الذين استكملوا التلقيح بلغ بتاريخ 26 أوت الجاري 2.058.441 شخصا تلقى منهم 1.448.521جرعتين وتلقى 314503 جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون وتلقى 295417 جرعة واحدة ممن أصيبوا سابقا بكوروناولفتت الوزارة الى ان إجمالي التلاقيح بلغ بتاريخ يوم الخميس 26 أوت الجاري 5.134.991 موزعة بين 3.686.470 تلقوا الجرعة الاولى من بينهم 1.448.521 تلقوا الجرعة الثانيةوأشارت الوزارة الى ان عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" لتلقي التلاقيح بلغت اليوم الجمعة على الساعة التاسعة الا 15 دقية 5.538.428 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين والراغبات لتلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس