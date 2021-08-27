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وزارة الصحة: تطعيم 48247 شخصا ضد كورونا بتاريخ 26 أوت الجاري

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 10:03قراءة: 0 د, 44 ث
أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تم بتاريخ يوم الخميس 26 أوت الجاري تطعيم 48247 شخصا ضد كورونا من جملة 85454 شخصا تمت دعوتهم للتلقيح

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن اجمالي عدد الملقحين الذين استكملوا التلقيح بلغ بتاريخ 26 أوت الجاري 2.058.441 شخصا تلقى منهم 1.448.521جرعتين وتلقى 314503 جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون وتلقى 295417 جرعة واحدة ممن أصيبوا سابقا بكورونا

ولفتت الوزارة الى ان إجمالي التلاقيح بلغ بتاريخ يوم الخميس 26 أوت الجاري 5.134.991 موزعة بين 3.686.470 تلقوا الجرعة الاولى من بينهم 1.448.521 تلقوا الجرعة الثانية

وأشارت الوزارة الى ان عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" لتلقي التلاقيح بلغت اليوم الجمعة على الساعة التاسعة الا 15 دقية 5.538.428 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين والراغبات لتلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس







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