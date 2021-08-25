نابل: رفع 1205 مخالفات اقتصادية من بداية جانفي الى موفى جويلية 2021

وات - كشف والي نابل محمد رضا مليكة اليوم ان مصالح المراقبة الاقتصادية رفعت مجموع 1205 مخالفات اقتصادية منذ بداية جانفي الى موقى شهر جويلية 2021.



وأشار الوالي على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدّي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للاغذية الى ان نحو ألف مخالفة من التي رفعت تتعلق بالترفيع في الاسعار والبيع دون فواتير والمضاربة والاخلال بتراتيب الدعم.

وابرز ان مصالح المراقبة الاقتصادية حجزت خلال ذات الفترة اكثر من 12500 علبة تبغ واكثر من 28500 علبة مصبرات و55 طنا من مادة الامونيتر و 5 اطنان من الدقلة و5700 لتر من الزيت النباتي.

اما في مجال مقاومة الانتصاب الفوضي فقد انجزت فرق الشرطة البلدي والحرس البلدي خلال شهري جوان وجويلية مجموع 283 حملة حملة حرّر في اطارها مجموع 374 محضر مخالفة.

وسجّلت المصالح الديوانية من جهتها في مجال التصدّي للتهريب والتجارة الموازية نحو 255 محضرا بقيمة محجوزات تتجاوز 176 الف دينار.

وتمكن اعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل خلال زيارات ميدانية لتجار الجملة لبيع مواد البناء من حجز 23 طنا من الحديد بقيمة تفوق 50 الف دينار ورفعوا مخالفتين اقتصاديتين تتعلّقان بالزيادة غير القانونية في الاسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء.



