التونسية للملاحة تستثني سفرات 25 و 26 اوت نحو تونس من اجراء الاختبار السريع العشوائي لكورونا بفعل ضيق الآجال

وات - استثنت الشركة التونسية للملاحة المسافرين الى تونس من جنوة عبر رحلة باخرة "قرطاج" ومن مرسيليا على باخرة "دانيال كازا نوفا" ليوم 25 اوت 2021 ومن مرسيليا عبر باخرة "تانيت" ليوم 26 اوت 2021 من الخضوع لاختبار سريع للتقصي من فيروس كوفيد-19 بصفة عشوائية، حال الوصول إلى تونس.





وعزت الشركة التونسية للملاحة قرار الاستثناء هذا، في بلاغ نشرته، الأربعاء، الى ضيق الآجال. علما وانه في صورة إيجابية الاختبار السريع، يتم توجيه الوافد المعني لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس وذلك على نفقته.



وشرعت التونسية للملاحة في تنفيذ حزمة إجراءات بداية من اليوم الأربعاء وفي وذلك في اطار القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية الصادر يوم 18 أوت 2021



وتتضمن حزمة الإجراءات ضرورة استظهار جميع المسافرين بشهادة مخبرية سلبية لتقصي فيروس كوفيد "بي سي آر"، على ألاّ يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع استثناء الأطفال دون 12 سنة من هذا الاجراء.



كما يتوجب على المسافر الاستظهار بجذاذة المعطيات الصحية الالكترونية مع اجبارية قيام المسافرين الوافدين على تونس بتعمير الخانات المضمنة على موقع "اب احمي. ت ن" الكترونيا وكذلك وثيقة الالتزام وتسليمهما الى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.



وأضافت الشركة ان هذا الإجراء الالكتروني يعوض الجذاذة الورقية للمعطيات الصحية التي كانت تعمر سابقا من قبل المسافر وتسلم إلى السلطات الصحية التونسية بالمعابر الحدودية. وشددت على ان اي استثناء في تطبيق هذا الإجراء مشروط بالحصول على الموافقة المسبقة من قيل وزارة الصحة.



ويلتزم بالحجر الصحي الاجباري الوافدون غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 مع إجبارية الاستظهار عند التسجيل للسفر بوثيقة الحجز وتأكيد الخلاص لمدة عشرة أيام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري ضمن القائمة المصاحبة.



ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 والمتحصلون على شهادة في الغرض من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة.



وينطبق على المسافرين القادمين على متن رحلات غير منتظمة، والمستثنون بدورهم من الحجر الاجباري، البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والقصّر، أقل من 18 سنة ، غير المصحوبين حيث يسمح لهم بالخضوع الى الحجر الصحي الذاتي.







