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بعد وضعه قيد الإقامة الجبريّة .. شوقي الطبيب يتظلّم لدى المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 16:36قراءة: 0 د, 50 ث
وات - أعلن المحامي شوقي الطبيب، الرّئيس الأسبق للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، أنّه قام اليوم الثلاثاء عن طريق أحد زملائه المحامين بسويسرا، بإيداع عريضة تظلّم أُولى أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعريضة ثانية أمام المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ضد رضا الغرسلاوي، المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث، "من أجل جريمة الاختفاء القسري وجملة من الجرائم الأخرى المرتكبة في حقّه".

وقال الطّبيب في تدوينة له على صفحته الرّسمية بالفايسبوك، "إنه أمام تواصل ما يتعرض له من تجاوزات وخرق لحقوقه المدنية والمهنية، نتيجة قرار ظالم من المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية والقاضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية، دون حتى تمكينه من نسخة من القرار المشار إليه"، فإنه قرّر التّظلم لدى مفوضية حقوق الإنسان.

يُذكر أنّ المحامي شوقي الطبيب يخضع منذ نهاية الأسبوع الماضي للإقامة الجبرية، بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت 2021 عن المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.

كما تمّ في الفترة ذاتها غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد قرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام كاتبها العام، أنور بن حسن.


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