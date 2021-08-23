انس جابر تتراجع الى المركز 21 بالتصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

تراجعت التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز الحادي والعشرين عالميا.

وكانت انس جابر بلغت خلال الاسبوع الماضي الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي الامريكية وخرجت على يد التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 11 عالميا 0-2.

وحافظت اشلي بارتي التي فازت بدورة سينسيناتي على صدارة التصنيف العالمي فيما تقدمت البيلاروسية ارينا سابالينكا الى المركز الثاني على حساب اليابانية نعومي اوساكا التي تراجعت الى المركز الثالث.





