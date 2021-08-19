وزارة الصحة تدرس مقترح تطعيم الفئة العمرية من 12 الى 18 سنة باللقاح المضاد لكورونا

وات - تنكب وزارة الصحة على دراسة عملية تطعيم الفئة العمرية من 12الى 18 سنة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أفاد به مدير عام الصحة فيصل بن صالح.



وذكر بن صالح، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان لجانا بالوزارة تنظر في مقترح يخص تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 سنة، وتقوم حاليا بدراسة جدوى التلقيح لهذه الفئة العمرية من الناحية العلمية، مبينا أنه لم يتم الحسم بعد في قرار المضي في تنفيذ هذا المقترح من عدمه.



وأضاف إن إمكانية تنفيذ حملة تلقيح لفئة الأطفال تفترض العمل المشترك والتنسيق مع عدة وزارات من بينها وزارتا التربية والشباب والرياضة والادماج المهني اللتان تشرفان على التلاميذ والمتكونين المنتمين إلى هذه الفئة العمرية، إضافة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرا لوجود فئة من الطلبة الجدد الذين نجحوا في اجتياز البكالوريا وسنهم دون 18 عاما.



ولم يقدم مدير عام الصحة أي توضيحات أو تفاصيل حول طريقة تنظيم عملية تلقيح ضد كورونا للأطفال من 12الى 18 سنة، سواء بتنظيم يوم مفتوح للتلقيح المكثف خاص بهذه الفئة العمرية أو من خلال ادماجها ضمن الأيام العادية للحملة الوطنية للتلقيح.



ويأتي اعلان مدير عام الصحة عن دراسة الوزارة لمقترح تلقيح الفئة العمرية من 12 الى 18 سنة قبيل 3 أسابيع من موعد العودة الدراسية وتزامنا مع تقدم حملة التطعيم ضد كورونا في تونس.



يشار الى ان وزارة الصحة شرعت مؤخرا في إنجاز عمليات للتلقيح المكثف ضد كورونا من خلال إستهداف مختلف الشرائح العمرية بتلقيح الكهول ثم الشباب، في مسعى الى بلوغ نسبة عامة للتلقيح تقدر ب 50 بالمائة قبل انقضاء شهر أكتوبر القادم.



