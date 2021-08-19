رئيس الدولة يوصي بالتسريع في صرف المنح الظرفية المموّلة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من جائحة كوفيد 19

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أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بعد ظهر الخميس بوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام البوغديري نمصية، تعليماته بوضع تصوّر واضح ودقيق يُمكّن من التسريع في إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19 المموّلة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية.كما اطلع رئيس الجمهورية بالمناسبة، على نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في الوسط المهني، داعيا إلى مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان حسن سير هذه المبادرة من خلال ضبط برامج تلقيح تستهدف المناطق الصناعية الكبرى مع إيلاء عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.ومن جهة أخرى، استمع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، إلى عرض من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول التوازنات المالية الكبرى ومدى التقدّم في إعداد قانون المالية التكميلي.يشار الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية كانت أعلنت يوم الاثنين الماضي انها ستشرع بداية من أول شهر سبتمبر القادم في صرف المساعدات الظرفية والاستثنائية، المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة في 2 افريل 2021 مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.وأكدت، في مراسلة وجهتها إلى مرصد "رقابة" ردا على مطالبه المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة حول أسباب تأخر موعد صرف هذه الإعانات المالية، انها وضعت مخططت زمنيا لإيصال هذه المساعدات الظرفية والاستثنائية إلى مستحقيها بداية من أول سبتمبر 2021 للمساهمة في مساعدة الأسر التي لها أبناء في سن الدراسة من تلبية حاجيات أبنائها، مؤكدة انها ستتولى ابلاغ المواطنين المشمولين بتوزيع هذه المساعدات بتاريخ صرفها في بلاغ ستصدره في الابان.وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أنها تولت إعداد قرار مشترك مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار يضبط مبالغ المساعدات الظرفية والاستثنائية وشروط الانتفاع بها وهو الآن في مرحلة التأشير والنشر بالرائد الرسمي، وفق نص المراسلة.