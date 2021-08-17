كان الكاميرون 2021 - برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول

وات -

يستهل المنتخب التونسي مشاركته في نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 بملاقاة نظيره المالي يوم 12 جانفي على ملعب ليمبي بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن المجموعة السادسة.وحسب عملية القرعة التي جرت مساء الثلاثاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندي فان المنتخب التونسي سيواجه في الجولة الثانية من منافسات الدور الاول نظيره الموريتاني يوم 16 جانفي على ملعب ليمبي بداية من الساعة الخامسة مساء على ان يختتم سلسلة مقابلاته في الدور الاول بمواجهة منتخب غامبيا يوم 20 من نفس الشهر على ملعب ليمبي على الساعة الثامنة ليلا.