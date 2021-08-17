وحدات الحرس تنقذ 198 مهاجرا من الغرق وتحبط عشر عمليات هجرة سرية في ليلة واحدة

وات - أحبطت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالجنوب والوسط، ليلة البارحة، عشر عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 198 مهاجرا غير نظامي (بينهم 60 من جنسيات افريقية مختلفة) من الغرق، بعد أن تعمدوا عدم الامتثال ومواصلة الإبحار باتجاه الفضاء الأوروبي، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.



ووفق ذات المصدر، ضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وحدائق المنزه، الليلة الماضية، 26 شخصا، بينهم ثلاثة من منظمي عمليات الاجتياز، "كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة". كما حجزت الوحدات لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية.



كما قدم العميد الجبابلي حصيلة النشاط الأسبوعي لوحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، إذ تمكّنت الوحدات خلال الفترة الممتدّة من يوم 08 أوت إلى غاية يوم 14 أوت 2021 من إحباط 82عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بمليونين و175 ألف دينار.



وتمكنت وحدات الحرس، بالخصوص، من إحباط 11 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 29 مجتازا وإحباط 95 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على عدد 1175مجتازا.



وخلال نفس الفترة ألقت القبض على 675 شخصا من المفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ، وحجزت 11 بندقية صيد عيار 12 و 16 غير مرخص فيها ومسدس و128 خرطوشة، حسب ذات المصدر.



