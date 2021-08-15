ضمت كافة العناصر المنتدبة حديثا ... قائمة النجم الساحلي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا

وات - اعلن النجم الساحلي يوم الاحد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن قائمته الافريقية التي سيشارك بها في مسابقة رابطة ابطال افريقيا للموسم الرياضي 2021-2022.

وضمت القائمة كافة العناصر المنتدبة خلال الميركاتو الصيفي الحالي (حارس المرمى علي الجملن المدافعان الجزائريان يوسف العوافي وبوعلام المصمودي ولاعب الوسط الجزائري الياس بن يوسف والمهاجمان عماد اللواتي والكونغولي فيني كومبي بونغونغا).



يذكر ان النجم الساحلي معفى من خوض الدور التمهيدي الاول على ان يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتاهل من مقديشو سيتي الصومالي والجيش الرواندي ذهابا خارج القواعد بين 15 و17 اكتوبر وايابا في تونس بين 22 و24 من نفس الشهر.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين :



ايمن المثلوثي ورامي القابسي واحمد سليمان وعلي الجمل وصدام بن عزيزة وغفران النوالي ومحمد امين كشيش وحسين بن عيادة وبليغ الجمالي ويوسف العوافي وصلاح الدين الغدماسي وبوعلام المصمودي وعبد الرزاق بووزرة وياسين العمري وعبد الله داغو وفرج القيرماني وايوب عياد ومالك بعيو واسامة وعبيد وسليم بوخنشوش وجاك مبي ومحمد حاج محمود ومحمد عزيز فلاح والياس بن يوسف ولؤي بن حسين والطيب مزيان وفيني كومبي بونغونغا وزين الدين بوتمان ورضوان زردوم وايمن الصفاقسي وياسين الشيخاوي وعلي صوما وعماد اللواتي.



