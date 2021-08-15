هلال الشابة يتعاقد مع المدافع الايفواري فيفيان ايسيي كوا

اعلن هلال الشابة يوم الاحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدافع المحوري الايفواري فيفيان ايسيي كوا لمدة موسمين قادما من نادي فيتا كلوب الكونغولي.



وسبق لفيفيان ايسيي كوا (28 عاما) ان تقمص الوان الخريطيات والعربي القطريين ومولودية وهران واتحاد العاصمة الجزائريين وكاظمة الكويتي.

وكان هلال الشابة تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع متوسط الميدان الهجومي فهمي المعواني والظهير الايمن محمد امين النفزي والحارس عبد السلام الحلاوي وذلك في اطار مساعيه الرامية لدعم رصيده البشري استعدادا للموسم الجديد.





