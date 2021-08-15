اتحاد تطاوين يتعاقد مع الايفواري دياباتي لمدة ثلاث سنوات

واصل اتحاد تطاوين المنتمي الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعزيز رصيده البشري استعدادا للموسم الكروي الجديد وذلك بانتدابه للايفواري الحسن ادامس دياباتي (19 سنة) لمدة ثلاث سنوات والذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي.



وكان اتحاد تطاوين عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بكل من المهاجم الكونغولي ايكاما اوبا لمدة ثلاثة مواسم وادريس الطبوبي لمدة موسم واحد في اطار الاعارة قادما من النادي الإفريقي ومتوسط الميدان الهجومي حسام اللواتي (29 عاما) لمدة موسم، ومتوسط الميدان الدفاعي عزيز بن محمد (23 عاما) لمدة موسمين والظهير الأيسر محرز بالراجح (25 عاما) لمدة موسمين والحارس عزيز السلامي (26 عاما) لمدة موسمين، والموريتاني ياسين الشيخ الولي لمدة موسمين.



ويسعى اتحاد تطاوين بقيادة المدرب محمد علي معالج الى انهاء سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرتبة متقدمة وتفادي اللعب من اجل ضمان البقاء.



