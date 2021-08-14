ظهور خلاايا رعدية على الكاف وسليانة وباجة وجندوبة وتهاطل أمطار متفرقة عموما بعد ظهر السبت

اشار المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت، خلال نشرة متابعة إلى ظهور خلايا رعدية تنشط حاليا على الكاف وغرب سليانة وجنوب باجة وجندوبة مع تسجيل أمطار متفرقة عموما وتوقع تساقط البرد باماكن محدودة. وأفاد المعهد إمكانية أن يشمل ذلك شمال القصرين تدريجيا.



وأوضح المعهد أنّه طبقا لتوقعاته السابقة فقد سجّلت درجات الحرارة، السبت تراجعا نسبيا واقترابها أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة من السنة.



وتوقع المعهد ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بداية الليلة بالمرتفعات ثم بعض السحب لا غير. وستتراوح درجات الحرارة عموما بين 27 و32 درجة وتصل الى 34 درجة بالجنوب الغربي.



