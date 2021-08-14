اتحاد تطاوين يتعاقد مع المهاجم الكونغولي ايكاما اوبا لمدة ثلاثة مواسم

اعلن اتحاد تطاوين، اليوم السبت، عن تعاقده مع المهاجم الكونغولي ايكاما اوبا (21 سنة) لمدة ثلاثة مواسم قادما من فريق ادوانا ستاز الغاني.



وكان اتحاد تطاوين عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بكل من ادريس الطبوبي لمدة موسم واحد في اطار الاعارة قادما من النادي الإفريقي ومتوسط الميدان الهجومي حسام اللواتي (29 عاما) لمدة موسم، ومتوسط الميدان الدفاعي عزيز بن محمد (23 عاما) لمدة موسمين والظهير الأيسر محرز بالراجح (25 عاما) لمدة موسمين والحارس عزيز السلامي (26 عاما) لمدة موسمين، ومصعب ساسي لمدة موسم واحد، والموريتاني ياسين الشيخ الولي لمدة موسمين.



ويسعى اتحاد تطاوين بقيادة المدرب محمد علي معالج الى انهاء سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مرتبة متقدمة وتفادي اللعب من اجل ضمان البقاء.





