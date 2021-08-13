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وحدات من جيش البحر والحرس البحري تنقذ 103 مهاجر غير نظاميا في جرجيس و96 في الشابة

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 15:45قراءة: 0 د, 40 ث
أنقذت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر، في عملية مشتركة مع الحرس البحري، اليوم الجمعة، 103 مهاجرا غير نظامي من أصول إفريقية مختلفة، بالمنطقة شمال شرق جرجيس.

وصرّح عدد من المهاجرين غير النظاميين، أنهم أبحروا يوم 12 أوت 2021، من سواحل زوارة الليبية في إتجاه الفضاء الأوروبي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وقد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بجرجيس وإنزالهم بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما جاء في بلاغ ثان لوزارة الدفاع أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أنقذت في عملية مشتركة مع الحرس البحري، الجمعة، 96 مهاجرا غير نظامي من أصول إفريقية مختلفة، بالموقع جنوب الشابة على بعد 30 كم.

وصرّحوا أنهم أبحروا يوم 12 أوت 2021 من سواحل اللوزة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس وإنزالهم بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم

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