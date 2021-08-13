قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها حتى موفى جويلية الفارط تتطور ب 25 بالمائة

تطورت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها حتى موفى جويلية 2021 بنسبة 38.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتصل الى 259.1 مليون دينار (م د)، وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



كما تطور عدد عمليات الاستثمار بنسبة 25.1 بالمائة لتبلغ 1802 عملية استثمار مقابل 1440 عملية استثمار.



و بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016–2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 30.9 بالمائة من حيث العدد و 33.4 % من حيث القيمة.



وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2012 موطن شغل قار مقابل 1575 خلال نفس الفترة من سنة 2020.



وحسب الانشطة، تطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الفلاحة بنسبة 77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ 199.5 م د . وزادت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في الخدمات الفلاحية بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع موفى جويلية 2020 لتصل الى 27.2 م.د.



فيما بلغت الاستثمارات في مجال التحويل الأولي 17 م د مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7 بالمائة بالمقارنة مع موفى جويلية 2021.



وفي ما يتعلق بالاستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري الى موفى جويلية 2021 ، فقد بلغت قيمتها 14.4 م د مقابل 11.9 م د خلال نفس القترة من سنة 2020 مقابل استثمارات ب874 م د في قطاع تربية الاحياء المائية.



وقد انتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 78.2 م د أي ما يمثل 30.2 بالمائة من حجم الاستثمارات المصادق عليها مقابل 58.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021.



وبلغت قيمة المنح لاقتناء معدات فلاحية 31.5 م د (40.3 بالمائة من حجم المنح) وتمت المصادقة على اقتناء 766 جرارا فلاحيا ب60.8 م د مقال 691 جرارا ب48 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020.



وتطورت نسبة القروض لتبلغ 19.8 بالمائة خلال الاشهر السبعة الأولى من سنة 2021 بعد أن كانت في حدود 15.8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.



كما تمت المصادقة الى موفى جويلية 2021، على قروض عقارية (27 قرضا) بقيمة 4.4 م د مقابل 4.3 م د (27 قرضا) خلال نفس الفترة من السنة المنقضية..وستمكن هذه القروض من إدماج 299 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 279 و 666 هكتار من الأراضي خلال سنتي 2019 و2020 على التوالي .







