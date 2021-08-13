الترجي الرياضي يدعم خط هجومه بالغاني برسيوس بواه

امضى المهاجم الغاني برسيوس بواه البالغ من العمر 19 سنة عقدا مع الترجي الرياضي يمتد الى غاية موفى شهر جوان 2025 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق باب سويقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وكان الترجي الرياضي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع الظهير الايمن للاتحاد المنستيري زياد مشموم والمهاجم النيجيري أنايو إيوالا لمدة ثلاث سنوات الى جانب تجديد عقود المدافع المحوري والقائد خليل شمام لموسم واحد وحارس المرمى معز بن شريفية والظهير الايسر امين بن حميدة لمدة ثلاث سنوات.

ويسعى الترجي الرياضي تحت قيادة مدربه الجديد راضي الجعايدي الى مزيد تعزيز رصيده البشري حتى يكون جاهزا للاستحقاقات القادمة وخاصة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي سيكون خلالها الفريق معفى من خوض الدور التمهيدي.





