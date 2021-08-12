استخدام لقاح جونسون آند جونسون لتطعيم الطلبة والتلاميذ يوم الأحد 15أوت

قررت وزارة الصحة استخدام لقاح جونسون آند جونسون، لفائدة التلاميذ والطلبة الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 18الى 39 سنة والمسجلين في منظومة " ايفاكس" خلال اليوم الثاني من حملة التلقيح المكثف المبرمج يوم الأحد 15أوت.



وأضافت الوزارة في بلاغ لها الخميس، أن اللقاحات التي ستكون متوفرة بمراكز التلقيح المكثف يوم الأحد المقبل هي موديرنا وجونسون آند جونسون، موضحة أنه سيتم استعمال لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة للطلبة والتلاميذ في حين ستتلقى باقي الشرائح من الفئة العمرية المترواحة أعمارهم من 18 إلى 39 سنة لقاح موديرنا.



ومن المتوقع ان يتقدم اكثر من 280 الف طالب مسجلين على المنصة التي فتحتها وزارة التعليم العالي لفائدة الطلبة لتلقي التلقيح يوم الاحد القادم، حسب ما أكده عضوة اللجنة العلمية رياض دغفوس.



وكانت وزارة التربية قد أوضحت أنها أرسلت الى وزارة الصحة قائمة اسمية بالتلاميذ الذين تفوق اعمارهم او تساوي 18 سنة (المولودون قبل 15 اوت في سنة 2003) والمعنيين إلى جانب الإطار التربوي بتلقي التلقيح خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف المبرمج يوم 15 أوت الجاري.



وسيتم تطعيم الطلبة المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي و التلاميذ المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التربية ممن بلغوا من السن 18 سنة بلقاح جونسون آند جونسون وهو نفس اللقاح الذي سيستخدم لتلقيح الطلبة التونسيون الذين يدرسون بالخارج،وفق ما كان أعلنه رئيس الحملة الوطنية للتلقيح هاشمي الوزير أمس الأربعاء.



وبالاشارة إلى اليوم الثاني من حملة التلقيح المكثف المبرمج يوم الأحد 15أوت فان التوقعات تفيد بتسجيل نسبة إقبال تتراوح من 70 إلى 80 بالمائة من مجموع المسجلين المنتمين إلى الشريحة العمرية من 18 الى 39 سنة على منظومة "ايفاكس" إلى غاية يوم 10أوت.



