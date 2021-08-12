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الجرندي يؤكد تضامن تونس مع الجزائر في اتصال جمعه بنظيره الجزائري

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 18:05قراءة: 0 د, 46 ث
عبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،عثمان الجرندي في اتصال هاتفي اليوم بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عن تضامن تونس المطلق قيادة وشعبا مع الجزائر الشقيقة متقدما له بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة ولأسر الشهداء من عسكريين ومدنيين على إثر موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مدن جزائرية وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات . .

واشار بلاغ لوزارة الشؤن تاخارجية الى ان الجرندي اكد بالمناسبة وقوف تونس الدائم مع الجزائر الشقيقة وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، في آخر مكالمة جمعتهما وذلك تجذيرا لاواصر الأخوة ووحدة المصير التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري مبديا استعداد تونس الدائم لتقديم المساعدة اللازمة للجزائر في مواجهة هذه الحرائق.

من جهته، عبّر رمطان لعمامرة عن شكره لتونس على وقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الصعب، مؤكدا على ما يربط البلدين من علاقات أخوة وتعاون استراتيجية وما يحدو قيادتي البلدين من إيمان راسخ بقيم التضامن في مواجهة كل التحديات.




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