"رائــدات" حلة جديدة للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة

وقّعت إيمان الزهواني هويمـل، وزيــرة المرأة والأسرة وكبار السن، رفقة خليفة السبوعي، المدير العام للبنك التونسي للتضامن، و منذر الأكحل، المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، وبثينة بن يغلان، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ولبيد زعفران، الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على موكب إمضاء اتفاقيات الشراكة الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائــدات".





وتتعلق هذه الاتفاقيات بإحداث خطّ تمويل خصوصي لفائدة النساء في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائــدات" خلال الفترة الخماسيّة 2021-2025، لا سيما على مستوى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع ذات النوعيّة والقيمة المضافة، ودعم الاستثمار في مجال السياحة البديلة والمستدامة وفقا لمنوال تضامني دامج.



وأكّدت الوزيرة أنّ القيمة الجملية للبرنامج تبلغ 50 مليون دينار وسيمكّن من إحداث قرابة 8400 موطن شغل منها 5800 للنساء على امتداد خمس سنوات، وسينطلق أواخر السنة الجارية ويتواصل إلى حدود سنة 2025.



وبيّنت بالمناسبة أنّ جملة هذه الاتفاقيات تهدف بالأساس إلى تمكين المرأة ومزيد إدماجها في الدورة الاقتصاديّة وتتنزل ضمن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة (2021-2025) بمختلف الجهات، مثمنة دور وجهود جميع الأطراف المتدخلة من أجل مزيد تمكين النساء في الوسطين الحضري والريفي.

وأفادت الوزيرة أنّ برنامج "رائدات" يعدّ المرحلة الثانية من برنامج "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية الذي حقّق نجاحا على المستويين الوطني والجهوي وتمكّن من إحداث أكثر من 4500 مشروع وكان له صدى لدى الراغبات في بعث مشاريع.

وأشارت إلى أنّ الوزارة قد أجرت تقييما شاملا للمرحلة الأولى للوقوف على أبرز العراقيل والصعوبات ولمراعاة خصوصيّات المرحلة الراهنة التي تعيشها بلادنا.

وأبرزت في ذات السياق أنّ برنامج "رائدات" سيمكّن من إحداث خطّ تمويل خصوصي للنساء الباعثات ضمن 4 توجهات وهي "رائدة ذات الأولويّة" لتمويل مشاريع النساء في وضعيّات هشاشة على غرار النساء ضحايا العنف ووالنساء المسرحات من السجون وذوات الاحتياجات الخصوصية، و"رائدة سلاسل القيمة" لتمويل مشاريع النساء في سلاسل القيم التي يتمّ ضبطها والمصادقة عليها من قبل لجنة القيادة، و"رائدة متضامنات" لتمويل مشاريع التجمعات النسائية المهيكلة ضمن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و"رائدة مساندة" لمساندة المشاريع النسائية التي تعاني صعوبات اقتصادية.



