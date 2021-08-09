الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 9 أوت

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المهدية: تعافي 162 مصابا وتسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تم اليوم بولاية المهدية تسجيل وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا أصيلي معتمديات سيدي علوان والمهدية والسواسي فيما تماثل 162 مصابا بالفيروس ، الاثنين بالمهدية، للشفاء التام مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الفيروس، إلى 18668 .

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي تم تسجيلها بحسب الدوائر الصحية، والبالغ عددها 80 اصابة الى 20 بسيدي علوان و14 بأولاد الشامخ و12 بكل من شربان وقصور الساف و10 بهبيرة و9 بالسواسي إلى جانب 3 إصابات بالمهدية.

وأحصت الفرق الطبية بالمهدية، منذ بداية الجائحة، 21096 إصابة من بينها 613 حالة وفاة و1815 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1207 مواطنين، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم بالجهة 119929 من بينهم 40930 تلقوا الجرعة الثانية.



المنستير: تسجيل 811 وفاة من مجموع 35 ألفا و770 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال سنة و4 أشهر



سجلت ولاية المنستيريوم 7 أوت الجاري 3 وفيات جديدة بمعتمديات جمال والمكنين وطبلبة، و92 إصابة إضافية و350 حالة شفاء ليتطور مجموع حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وإلى غاية 7 أوت الجاري إلى 31 ألفا و615 حالة .

وقد بلغ العدد الجملي للوفايات بالجهة منذ مارس 2020 / 811 /وفاة وذلك من مجموع 35 ألفا و770 إصابة بفيروس كورونا المستجد وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتشهد ولاية المنستير تراجعا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن منذ أكثر من شهر مسجلة خلال ال24 يوما الاخيرة 317 إصابة. لكل 100 الف ساكن وهي نسبة تبقى مرتفعة.

وتراوحت الإصابات خلال ذات الفترة على مستوى جميع المعتمديات بين 686 إصابة بمعتمدية الوردانين و194 إصابة بمعتمدية قصر هلال لكلّ 100 ألف ساكن. وتعدّ الجهة ستة معتمديات تفوق بها الإصابات 300 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.





المنستير: تسجيل 811 وفاة من مجموع 35 ألفا و770 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال سنة و4 أشهر



سجلت ولاية المنستيريوم 7 أوت الجاري 3 وفيات جديدة بمعتمديات جمال والمكنين وطبلبة، و92 إصابة إضافية و350 حالة شفاء ليتطور مجموع حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وإلى غاية 7 أوت الجاري إلى 31 ألفا و615 حالة .

وقد بلغ العدد الجملي للوفايات بالجهة منذ مارس 2020 / 811 /وفاة وذلك من مجموع 35 ألفا و770 إصابة بفيروس كورونا المستجد وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتشهد ولاية المنستير تراجعا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن منذ أكثر من شهر مسجلة خلال ال24 يوما الاخيرة 317 إصابة. لكل 100 الف ساكن وهي نسبة تبقى مرتفعة.

وتراوحت الإصابات خلال ذات الفترة على مستوى جميع المعتمديات بين 686 إصابة بمعتمدية الوردانين و194 إصابة بمعتمدية قصر هلال لكلّ 100 ألف ساكن. وتعدّ الجهة ستة معتمديات تفوق بها الإصابات 300 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.





صفاقس: انخفاض ملحوظ في مؤشر الاصابات بفيروس "كورونا" إثر تسجيل 20 إصابة فقط خلال الـ24 ساعة الاخيرة





سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، مقابل انخفاض ملحوظ في مؤشر الاصابات بالفيروس مقارنة بارتفاع عدد المتعافين، حيث تم رصد 20 إصابة فقط، مقابل تعافي 213 شخصا.

وقد بلغ العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، 495 حالة وفاة، والاصابات بالفيروس الى 49604 اصابات، منها ضمنها 46720 حالة تعافي، وفق المعطيات الواردة في البلاغ اليومي للوضع الوبائي بالجهة، الصادر اليوم الاثنين، عن الارادة الجهوية للصحة.

وأوضح ذات البلاغ، ان الاصابات الجديدة تم رصدها من مجموع 180 تحليلا مخبريا انجز، امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، علما وان التحاليل الايجابية قد بلغت نسبتها 11 فاصل 11 بالمائة.

وحول طاقة الإيواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى "كوفيد-19" ، تشير المعطيات، إلى انه يقيم حاليا 30 مصابا بالوباء بأقسام العناية المركزة، و196 مصابا يقيمون بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 53 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.

وبخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة يوم أمس الأحد، ان العدد الجملي للتلاقيح المنجزة بمختلف المراكز قد بلغ 417975 تلقيحا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.







سيدي بوزيد: رصد 4 حالات وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 153 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، أمس الأحد، 4 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 153 حالة شفاء، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي.

وبيّن السعيدي في تصريح لـ"وات"، أنه وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بالجهة الى 22238 إصابة مؤكدة، منها 20088 حالة شفاء، و677 حالة وفاة.

وقد تم إيواء 17 مريضا بمستشفيات الجهة، ليبغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالمستشفيات 131 مصابا.

وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات المزونة بحالة، والرقاب بـ3 حالات، والمكناسي بحالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ4 حالات، وسيدي بوزيد الغربية بـ6 حالات.







تطاوين-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و101 إصابة جديدة خلال 48 ساعة الماضية



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال اليومين الماضيين، 3 وفيات ناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا"(2 في معتمدية تطاوين الشمالية وواحدة في معتمدية تطاوين الجنوبية)، ارتفع بموجبها إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة الى 453 وفاة تتوزع الى 197 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و109 في تطاوين الجنوبية، و71 في غمراسن، و28 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و13 في البئر الاحمر، و11 في الصمار، و6 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، خلال الـ48 ساعة الماضية، 101 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 30 اصابة في ذهيبة، و29 في تطاوين الشمالية، و26 اصابة غمراسن، و9 اصابات في تطاوين الجنوبية، و4 في بني مهيرة، و3 في الصمار.

وحسب تحيين الادارة الجهوية للصحة للوضع الوبائي في الجهة، الصادر اليوم الاثنين، يرتفع، بموجب الإصابات الجديدة، العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" بالجهة منذ بداية الجائحة الى 11 ألفا و131 اصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا 33 مصابا للرعاية الطبية في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و3 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة ومصابين اثنين في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بغمراسن، وفق ذات التحيين.

هذا وكانت الادارة الجهوية للصحة اعلنت تلقيح 1570 شخصا كامل يوم امس الأحد اي حوالي 1 بالمائة من متساكني الجهة، بعد ان كانت سجلت حوالي 10 آلاف تلقيح بالجرعة الاولى واكثر من 8 الاف بالجرعة الثانية في الحملة العسكرية التي نظمتها ادارة الصحة العسكرية خلال شهر جويلية الماضي، فضلا عما قدمه المركز الجهوي للتلقيح المفتوح في الولاية طيلة اكثر من 4 اشهر.







باجة: تلقيح قرابة 20 الف شخص في يوم واحد يعدّ انجازا كبيرا وسيتم العمل على تلافي النقائص خلال اليوم المكثف الثاني للتلقيح (الوالي)



قال والي باجة، محسن معز الميلي، اليوم الاثنين، إن تلقيح قرابة 20 ألف شخص بالجهة، خلال يوم واحد، امس الاحد، في إطار اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا"، يعتبر انجازا كبيرا.

وأعلن، في تصريح لـ"وات"، انه سيتم عقد جلسة تقييمية ليوم التلقيح المكثّف والعمل على تلافي النقائص التى تم تسجيلها خلاله لضمان حسن سير فعاليات اليوم المكثف الثاني للتلقيح المنتظر تنظيمه يوم 29 اوت الجاري ومنها اشكاليات الاعاشة، وبعض النقاط التنظيمية، ونقص الاطار الصحي.

وأشار إلى ان التقدم فى عمليات التلقيح سيمكّن من تخفيف عدد من الاجراءات فى حدود الصلاحيات الموكولة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث.

يذكر ان 19 ألفا و886 شخصا بباجة قد تلقوا أمس الجرعة الاولى من لقاح "استرازينكا"، في حين تم حتى يوم 6 اوت 2021 تلقيح قرابة 63 ألف مواطن بالجهة في إطار عمليات التلقيح التى انطلقت منذ 13 مارس الماضي اكثر من 38 الف منهم تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح.







المنستير: 23.38 في المائة من متساكني الجهة يتلقون الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ الوباء خلال 5 أشهر



تطوّرت نسبة التغطية الجهوية بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير إلى 23.38 في المائة خلال الفترة 13 مارس 2021-8 أوت 2021 بعد أن تلقى، أمس الأحد، مجموع 20 ألفا و806 أشخاص الجرعة الأولى من التلقيح، وفق ما أعلنت، اليوم الاثنين، اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وأوضحت ذات الإدارة أنّ الإطارات الطبية وشه الطبية تمكّنت أمس على مستوى المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ كوفيد19" (عدد 1 بالمنستير، وعدد 3 بالمكنين، وعدد 4 بجمال) من تلقيح مجموع 1672 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح، في حين بلغ العدد الجملي للملقحين خلال اليوم الوطني للتلقيح المكثف ضدّ فيروس "كورونا" المستجد، في 13 مركز تلقيح بالجهة، 19 ألفا و134 شخصا ليتطور بذلك مجموع الذين تلقوا الجرعة الأولى بالجهة إلى 140 ألفا و616 شخصا خلال الفترة 13 مارس 2021-8 أوت 2021.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير كذلك ارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضدّ "كوفيد19" إلى 74 ألفا و79 شخصا بعد تلقى أمس مجموع 450 شخصا إضافيا التطعيم، ما رفع من نسبة التغطية بالجرعة الثانية بالنسبة إلى مجموع سكان الجهة إلى 12.32 في المائة.





بن عروس: النسبة الإجمالية للملقحين خلال اليوم الوطني للتلقيح تقارب الـ72 في المائة (المدير الجهوي للصحة)



قال المدير الجهوي للصحة ببن عروس، الدكتور المنصف الهواني، اليوم الاثنين، إن النسبة الإجمالية لعدد الملقحين ضد فيروس "كورونا" خلال اليوم الوطني للتلقيح قاربت الـ72 بالمائة، وذلك بعد إتمام عمليات إحصاء المسجلين بكل مركز.

وأضاف الهواني، في تصريح لـ"وات"، إن المراكز الـ16 التي احتضنت عمليات التلقيح ضد فيروس "كورونا"، يوم أمس الأحد، تمكنت من تقديم 33 ألفا و313 جرعة، ليرتفع عدد المتحصلين على التطعيم منذ بداية الحملة بالجهة الى أكثر من 293 ألف شخص.

وقد سجّل معهد طه حسين بمقرين، أعلى نسبة إقبال عامة مقارنة بباقي المراكز التي تم تخصيصها للغرض، حيث بلغت 437 بالمائة، يليه مباشرة معهد فوشانة بـ205 بالمائة، ثم معهد حمام الأنف بـ201 بالمائة، في حين سجلت اقل النسب بكل من معهد المروج 4، واعدادية مصطفى خريف بالمحمدية، ومعهد خير الدين بالمروج.

ووفق نفس المصدر، فقد تجند لانجاح اليوم الوطني للتلقيح المكثف ولحسن تنظيمه، أكثر من 500 شخصا من المنتمين الى القطاع الصحي، بين أطباء وأعوان صحة وصيادلة من القطاعين العام والخاص، ومتطوعين من المنظمات الوطنية والجمعيات، فضلا عن مشاركين من قطاعات مختلفة أمنية وتربوية وغيرها.





قابس: تسجيل 3 حالات وفاة و237 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاثنين، بأنه تم خلال الـ48 ساعة الماضية، تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس في الجهة إلى 563 وفاة.

وأضاف، في تصريح لـ(وات)، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 683 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 237 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 131 اصابة بقابس الجنوبية، و33 اصابة بمارث، و27 اصابة بقابس المدينة، و20 اصابة بقابس الغربية، و08 اصابات بغنوش، و06 اصابات بالحامة، و05 اصابات بوذرف، و04 اصابات بمطماطة الجديدة، و03 اصابات بالمطوية.

وأوضح، بأن العدد الجملي للأشخاص المتعافين قد بلغ إلى حد اليوم 17786 شخصا من بين 18662 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرا الى أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ في الوقت الحالي 873 حالة.

وتتوزع هذه الحالات، الى 376 حالة بقابس الجنوبية، و107 حالة بمطماطة الجديدة، و86 حالة بمارث، و85 حالة بقابس المدينة، و83 حالة بوذرف، و52 حالة بقابس الغربية، و29 حالة بالمطوية، و24 حالة بالحامة، و19 حالة بغنوش، و08 حالات بمنزل الحبيب، و04 حالات بمطماطة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 218 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة، 85 مريضا، من بينهم 09 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.







بنزرت: تنفيذ حملة تلقيح في الوسط المهني بمؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة



تتواصل للاسبوع الثالث على التوالي بالجهة الصحية ببنزرت حملات التلقيح في الوسط المهني العمومي والخاص، حيث شهدت اليوم مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة تنفيذ عملية تطعيم لعملتها ممن اعمارهم 40 سنة فما فوق، وذلك بحضور رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، وفرق الصحة المتنقلة، ومصالح طب وتفقدية الشغل، ومصالح الادارة الجهوية للصحة والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، والرئيس المدير العام لشركة الفولاذ، منير مخلوف.



وأوضح والي بنزرت لدى متابعته عملية التلقيح "ان هذه الحملة تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية للحد من مكامن العدوى الفيروسية في كافة المواقع المهنية وغيرها".

ومن جانبها، بيّنت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، شاذلية الجباري، إن الحملة شملت الى حد اليوم ما لايقل عن 2000 شخص، وتهدف اليوم الى تطعيم 150 عاملا بمؤسسة " الفولاذ" ضد فيروس "كورونا" وستتواصل في بقية الأوساط المهنية العمومية والخاصة المنتصبة بالجهة بتعاون رسمي ومجتمعي متطوع.



يشار إلى ان المصالح الصحية بولاية بنزرت قد تمكّنت من تطعيم حوالي 93 الف شخص بالجرعة الاولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" بالمراكز الجهوية القارة والمحلية والفرق المتنقلة، وتمكنت امس الأحد من تطعيم حوالي 38 الف شخص بمناسبة فعاليات اليوم الاول لحملة التلقيح الوطنية المكثفة.





سيدي بوزيد: انتفاع 43 ألفا و425 مواطنا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود يوم السبت المنقضي، 43 ألفا و425 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة قد بلغ 27 ألفا و681 فردا، وعدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 117 شخصا وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 131 ألفا و864 شخصا حسب آخر تحيين.

ومن جهة أخرى، بلغت الحصيلة النهائية للملقحين يوم أمس الأحد في إطار اليوم الوطني المفتوح للتلقيح 21 ألفا و60 شخصا.







قابس: تسجيل 3 حالات وفاة و237 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الاثنين، بأنه تم خلال الـ48 ساعة الماضية، تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس في الجهة إلى 563 وفاة.

وأضاف، في تصريح لـ(وات)، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 683 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 237 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بالفيروس.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 131 اصابة بقابس الجنوبية، و33 اصابة بمارث، و27 اصابة بقابس المدينة، و20 اصابة بقابس الغربية، و08 اصابات بغنوش، و06 اصابات بالحامة، و05 اصابات بوذرف، و04 اصابات بمطماطة الجديدة، و03 اصابات بالمطوية.

وأوضح، بأن العدد الجملي للأشخاص المتعافين قد بلغ إلى حد اليوم 17786 شخصا من بين 18662 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرا الى أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ في الوقت الحالي 873 حالة.

وتتوزع هذه الحالات، الى 376 حالة بقابس الجنوبية، و107 حالة بمطماطة الجديدة، و86 حالة بمارث، و85 حالة بقابس المدينة، و83 حالة بوذرف، و52 حالة بقابس الغربية، و29 حالة بالمطوية، و24 حالة بالحامة، و19 حالة بغنوش، و08 حالات بمنزل الحبيب، و04 حالات بمطماطة.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 218 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام "كوفيد 19" بمختلف مستشفيات الجهة، 85 مريضا، من بينهم 09 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس.







قبلي: تسجيل حالتي وفاة و40 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" نهاية الاسبوع المنقضي، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى 407 حالات



كما رصدت ذات المصالح، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات) 40 حالة اصابة جديدة بالفيروس تم التثبت منها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 12519 حالة منها 11118 حالة تعافي فيما لا تزال 994 حالة مصنفة نشطة



واشار الحداد الى ان التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال مصنفة نشطة حسب المعتمديات يظهر تواصل وجود 224 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية و140 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية علاوة على 166 حالة بمعتمدية دوز الشمالية و99 حالة بمعتمدية دوز الجنوبية اضافة الى 167 حالة بمعتمدية سوق الاحد و162 حالة بمعتمدية الفوار و41 حالة بمعتمدية رجيم معتوق و7 حالات اخرى لم يتم الى حد الان تحديد مكانها منها 5 حالات مصنفة نشطة



يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال ال14 يوما الاخيرة بلغ 588 فاصل 4 حالات على كل 100 الف ساكن



مدنين: تسجيل 5 وفيات و30 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" مقابل 241 حالة شفاء



سجلت ولاية مدنين، خلال ال24 ساعة الأخيرة، 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، لأشخاص تجاوزت اعمارها 65 سنة، ليصل إجمالي الوفيات بالجهة، الى 915 وفاة.

وسجلت الجهة، أيضا، 30 إصابة مؤكدة من جملة تحليل241 عينة فقط، بين التحليل السريع والبي سي ار، باعتبار وان يوم امس عطلة لاغلب المخابر، فضلا عن تجند القطاع الصحي العام والخاص لانجاح اليوم الوطني للتلقيح المكثف، وهو ما يجعل هذه النتائج لا تعكس حقيقة الوضع الوبائي بالجهة، وفق ما بينه مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بفيروس "كورونا"، حسب المعتمديات بعدد 12 اصابة ببني خداش، و8 اصابات بجرجيس، و5 بحومة السوق، و4 بميدون، واصابة واحدة باجيم، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 27185 اصابة.

اما حالات الشفاء، فقد ارتفعت الى 25167 حالة، بتسجيل 241 حالة شفاء جديدة، جاءت 32 حالة شفاء منها بكل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية، و27 بجرجيس، و20 ببني خداش، و18 بكل من ميدون وحومة السوق، و14 ببن قردان، و10 بسيدي مخلوف، و5 باجيم.

وتشهد الجهة تراجعا في الضغط والطلب على مادة الاكسيجين بتحسن نسبة الاشغال بالقطاعين العام والخاص على مستوى اسرة الاكسيجين والانعاش والتي تراوحت بين 82 بالمائة و98 بالمائة.







مدنين: بلوغ عدد 125693 جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا" منذ انطلاق حملة التلقيح



ارتفع عدد الجرعات المقدمة في اطار التطعيم ضد فيروس "كورونا" بولاية مدنين منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس وباعتبار نتائج اليوم الوطني للتلقيح المكثف يوم امس الاحد الى 125693 جرعة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات) .



وبلغ عدد المتحصلين على التطعيم في اليوم الوطني للتلقيح المكثف 19577 شخصا من جملة 23570 شخصا تمت دعوتهم اي نسبة اقبال بلغت 83 بالمائة، وبلغت اعلى نسبة اقبال بين 13 مركزا خصص للغرض بمعهد جرجيس قدرها 238 بالمائة، حيث تم تلقيح 1178 شخصا مقابل 466 شخصا تلقوا الدعوة للتطعيم بالمركز



وبلغت النسبة بمركز معهد 2 مارس بجرجيس 176 بالمائة، ثم معهد سيدي مخلوف بنسبة 124 بالمائة، وتراوحت نسبة الاقبال ببقية المراكز بين 111 بالمائة بمعهد ميدون و57 بالمائة، وسجلت اقل النسب بمعهد ابن ماجة بمدنين ومعهد المعمرات ببن قردان، وكان اكبر عدد للملقحين بمعهد جربة حومة السوق في مركز وحيد قدم 4656 جرعة من جملة 7062 مسجل.



يذكر انه تجند لانجاح اليوم الوطني للتلقيح المكثف ولحسن تنظيمه طاقم ضم 752 شخصا بين اطباء واعوان صحة وصيادلة من القطاعين العام والخاص ومتطوعون من القطاع الصحي واخرون من المجتمع المدني من منظمات وجمعيات واعداد اخرى من قطاعات مختلفة امنية وتربوية وغيرها، تجندوا وبذلوا ما في وسعهم لتحقيق اهداف هذا اليوم في تطعيم اكبر عدد من المواطنين في افضل الظروف واكثرها امنا وسلامة.



ودعا العنز الى مواصلة الانتباه والمحافظة على اعتماد قواعد السلامة والبرتوكولات الصحية لاستكمال الجرعة الثانية من التلقيح في صحة جيدة واكتساب المناعة المطلوبة ضد فيروس "كورونا" بعد المدة المحددة من تلقي الجرعتين.







