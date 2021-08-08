اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح و الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 8 أوت

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سيدي بوزيد: حضور مكثف للمواطنين لتلقي التلقيح ضد كورونا في اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح



انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح ضد فيروس "كورونا" ب 14 مركز

مخصص للتلقيح بمعتمديات ولاية سيدي بوزيد بمشاركة مكثفة لعدد من المتطوعين وحضور كبير لعدد من المواطنين الذين تجاوزت

أعمارهم 40 سنة



وشهدت الساعات الأولى من افتتاح مراكز التلقيح بمختلف معتمديات الولاية اكتظاظا كبيرا وحضورا مكثفا من المواطنين تم تجاوزه

حوالي الساعة العاشرة في أغلب مراكز التلقيح بتدخل فرق التنظيم وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر

الأحمدي في تصريح ل(وات)



وأضاف الأحمدي ان الاقبال على التلقيح يعتبر جيدا وهو ما دفع الى فتح عدد كبير من قاعات التلقيح واعتماد التسجيل اليدوي بهدف

انجاح اليوم الوطني للتلقيح



وأكد على ضرورة الاقبال على التلقيح الذي يعتبر السبيل الوحيد للرجوع الى الحياة العادية وضمان الوقاية الجماعية من انتشار

الفيروس.









قابس/كوفيد: إقبال مكثف على مراكز التلقيح ال13 بالجهة



شهدت المراكز المحلية للتلقيح ضد كوفيد ـ19 بولاية قابس والمقدر عددها ب13 مركزا، في اليوم الوطني للتلقيح، المنتظم اليوم الأحد بالجهة على غرار كامل تراب الجمهورية، إقبالا كبيرا ومكثفا من قبل المواطنين ممن بلغ عمرهم أو تجاوز 40 سنة.



وقد عبر العديد من هؤلاء المواطنين لمراسل "وات" عن حرصهم على القيام بالتلقيح لحماية أنفسهم والمحيطين بهم من فيروس كورونا، فيما أشار البعض الآخر إلى أنهم وجدوا في التنقل المجاني عنصرا مشجعا على التلقيح ضد هذا الفيروس.



وكانت ولاية قابس قد تسلمت بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح المكثف، وفق ما أفاد بذلك مراسل "وات"، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، يحي حمدي، 60 ألف جرعة تلقيح، تأمل الهياكل الصحية في أن يتم بفضلها تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، بعد أن بلغ عدد الجرعات التي تم تقديمها للمواطنين إلى حد يوم أمس في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، أكثر من 66 ألف جرعة.



من ناحيتها، قامت الشركة الجهوية للنقل بقابس بتخصيص حوالي 20 رحلة إضافية لنقل المواطنين الراغبين في التلقيح باتجاه المراكز المحلية للتلقيح، والبالغ عددها في ولاية قابس 13 مركزا، فيما تجندت المصالح الأمنية والهياكل الصحية والعديد من المنظمات ومن نشطاء المجتمع المدني لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح، لتنظيم دخول المواطنين الى مراكز التلقيح واستقبالهم داخل هذه المراكز، والقيام بتسجيلهم وتلقيحهم.



المهدية: إقبال كبير على مراكز التلقيح بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح



توافد عشرات المواطنين من مختلف معتمديات جهة المهدي الأحد على مراكز التلقيح منذ الساعات الأولى

لانطلاق اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد



وأمن 374 عون صحة وطبيب عملية التلقيح في 13 مركز بمعاضدة 627 متطوع من ممرضين وأطباء وأعوان تابعين لرابطة

الدفاع عن حقوق الإنسان والكشافة وغيرها من منظمات المجتمع المدني



وبين سمير لحول مدير الصحة الوقائية، في تصريح لـ(وات) اليوم أن عدد الجرعات المخصصة لولاية المهدية خلال هذا اليوم

ناهزت 50 ألف جرعة



وأوضح أن جميع مراكز التلقيح "شهدت إقبالا هاما لكنه منظم بفضل المجهودات التي يبذلها متطوعو منظمات المجتمع المدني

والسلطات الأمنية لافتا الى أن عددا من المواطنين "لم يسجلوا في منظومة "ايفاكس" رغم التوصيات التي نقلتها وسائل الإعلام

بهذا الخصوص



وأضاف لحول في هذا الصدد أن الإقبال على عملية التسجيل "خلق ضغطا على أعوان التسجيل ناهيك عن منظومة الأنترنات، لكن

الأمر في طريقه للحل حسب تقديره



وشدد عمر منصور المدير الجهوي للصحة من جهته على أنه "في حال تسجيل أعداد أكبر من المتوقع للراغبين في التلقيح فإنه

سيجري جلب الجرعات من سوسة مشيرا في ذات الإطار الى أن شاحنتين مجهزتين على ذمة الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية

ستؤمن جلب الجرعات من سوسة إذا ما استوجب الأمر ذلك



وللاشارة أمنت شركة النقل بالساحل منذ صباح اليوم مجموعة من السفرات لفائدة متساكني المناطق الريفية في مختلف المعتمديات

حتى يتمكنوا من تلقي التطعيم.





بنزرت: انطلاق فعاليات اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح ضد فيروس "كورونا"



أعطيت، صباح اليوم الأحد، بفضاء المعهد النموذجي 15اكتوبر 1963 ببنزرت الجنوبية، اشارة انطلاق فعاليات اليوم الوطني الأول المفتوح للتلقيح ضد فيروس "كورونا"، وسط حضور رسمي وجمعياتي متطوّع، الى جانب اعداد غفيرة من المواطنين الذين هبوا منذ ساعات الصباح الأولى لتلقي التطعيم.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، خلال اعطائه اشارة افتتاح الحملة بحضور ممثلي مصالح الصحة الجهوية والصحة العسكرية، إن "اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بجميع مكوناتها عملت على مدى الاسبوع الجاري على تأمين كل ظروف النجاح اللوجستي والبشري للحملة من خلال عديد الجلسات وزيارات العمل الجهوية والمحلية".

وأضاف أنه تم تركيز قاعة عمليات مركزية بمقر الولاية منذ الخميس الفارط، سيتواصل عملها حتى الغد الاثنين لتلقي استفسارات المواطنين على الرقم 72431576، وذلك بالتوازي مع توفير التأمين الصحي والامني الواجب للمراكز المحلية والجهوية.

وأكد المصدر ذاته ان المساهمين في هذا اليوم المفتوح يتطلّعون إلى تأمين تطعيم ما لا يقل عن 40 الف شخص ممن اعمارهم بين 40 سنة فما فوق، ويعوّلون على وعي المواطنين في الاستجابة والتفاعل الايجابي مع هذا المجهود عبر الاقبال بكثافة على مراكز التلقيح.

ومن جانبه، أبرز المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، في تصريح لـ"وات"، ان ادارته تلقت من قبل وزارة الاشراف 80 الف جرعة، تم توزيعها على مختلف المراكز وتأمينها ضمن مسارات صحية دقيقة.

واضاف انه تم تحديد حوالي 47 الف موعد لفائدة المواطنين لتلقي اللقاح، واستنفار حوالي 400 إطار طبي وشبه طبي واداري نشيط في القطاع، الى جانب اعداد هامة من المتطوّعين في المجال الطبي للمشاركة كل من موقعه في انجاح حملة تطعيم المواطنين ضد الوباء.

يشار إلى ان ولاية بنزرت أعدت 14 مركز تلقيح خلال اليوم الاول من الحملة، بمعدل مركز بكل معتمدية، وجميعها مؤسسات تربوية، دون اعتبار بقية المراكز الجهوية القارة بكل من بنزرت، ومنزل بورقيبة، وراس الجبل، وماطر، ومراكز الصحة الاساسية وعددها 7 مراكز، وايضا مجهودات الفرق الصحية المتنقلة التي نشطت خلال هذا الاسبوع في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.



