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وزارة الدفاع: أكثر من 55 ألف عملية تلقيح في خمس ولايات

باجة: تسجيل 03 حالات وفاة و65 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



مدنين: تقديم 2368 جرعة تطعيم ضد فيروس "كورونا" في يوم واحد

مدنين: تسجيل 12 حالة وفاة و112 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 3 أوتتتواصل عمليّات التلقيح التي تؤمنها الفرق الصحيّة العسكرية الثابتة والمتنقّلة، والتي كانت إنطلقت خلال شهر جويلية الماضي بولايات جندوبة وسليانة والقيروان وقبلّي وتطاوين، بالتعاون مع الهياكل الجهويّة للصحّة والسّلط المحلّية، في إطار دعم المجهود الوطني في التصدي لوباء كورونا.وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، بأن العدد الجملي للمستفيدين من هذه الحملات بلغ 55371 مواطنا من الفئات العمريّة التي تفوق 40 سنة والمتقدّمين في السنّ والمصابين بأمراض مزمنة، وخاصّة منهم القاطنين بالمناطق الريفيّة والنائية.وبينت أن العدد الجملي للملقّحين بهذه الولايات، يتوزع إلى حدود أول أمس الأحد على النحو التالي: 9315 مستفيدا بولاية جندوبة و 10292 مستفيدا بولاية سليانة و 12105 مستفيد بولاية القيروان و 10105 مستفيد بولاية قبلّي و 13554 مستفيدا بولاية تطاوين.ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" بباجة حتى امس الاثنين، الى 538 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 وفايات جديدة بمستشفيات باجة وتستور ونفزة .وبقيت نسبة اشغال الاسرة بمرضي كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية فى مستوى 83 بالمائة منها 109 بالمائة بالمستشفيات المحلية و75 بالمائة بالمستشفيات الجهوية.كما سجلت 65 اصابة جديدة بالفيروس بالجهة منها 37 اصابة بنفزة و9 أصابات بمدينة باجة وضواحيها و3 اصابات بتستور واصابة واحدة بمجاز الباب واصابة واحدة بقبلاط و5 اصابات بتبرسق و4 اصابات بتيبار و5 اصابات بعمدون، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي على الفيروس بباجة الى 15598 حالة من جملة 35694 تحليلا تم اجراؤها.ووصلت نسبة التعافي من الفيروس الى اكثر من 90 بالمائة، حيث سجل تعافى 14242 شخصا بالجهةسجّلت ولاية مدنين، يوم أمس الاثنين، رقما قياسيا في عدد التلاقيح ضد فيروس "كورونا"، بعدد 2368 جرعة، على إثر اشتغال مراكز تعودت العمل نهاية الاسبوع فقط، ليرتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة، الى 94135 جرعة، وفق ما ذكره، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.وبيّن الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تقديم 1330 جرعة يوم أمس بجزيرة جربة، منها 667 جرعة قدمها المركز المحلي للتلقيح بميدون، و663 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بحومة السوق، في حين توزعت بقية الجرعات، بين 572 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين، و241 جرعة بالمركز المحلي ببن قردان، و225 جرعة بالمركز المحلي للتلقيح بجرجيس.ويتواصل جهويا، الاعداد بشريا ولوجستيا لانجاح حملة التلقيح الكبرى، يوم الاحد، من خلال التنسيق بين المتدخلين الرئيسيين من القطاع الصحّي وشركائهم من إدارات أخرى ومجتمع مدني.ارتفع عدد وفايات فيروس "كورونا" بولاية مدنين الى 878 حالة وفاة بتسجيل 12 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة، من بينهم 3 متوفيين سنهم اقل من 60 سنة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات) .واعتبر العنز ان عدد الوفايات يتواصل في ارتفاع هذه الفترة والايام المقبلة امام ارتفاع عدد الحالات الاستشفائية سواء بالقطاع العام او الخاص رغم بداية تحسنها نسبيا لتبلغ نسبة امتلاء اسرة الاكسيجين بالقطاع العام 92 بالمائة وبالقطاع الخاص 94 بالمائة مقابل نسبة امتلاء 100 بالمائة في الانعاش بالمستشفيات العمومية و88 بالمائة في الانعاش بالمصحات الخاصة.وسجلت الجهة 112 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 21 اصابة بكل من سيدي مخلوف وحومة السوق و18 اصابة باجيم و15 اصابة بجرجيس و12 اصابة ببن قردان و10 اصابات بميدون و6 اصابات ببني خداش و4 اصابات بمدنين الشمالية، وبذلك ارتفع عدد الاصابات الجملية الى 26294 اصابة.وتعافى 189 مريضا من فيروس "كورونا" منهم 45 بحومة السوق و44 بجرجيس و30 بميدون و24 ببن قردان و15 باجيم و14 ببني خداش و13 بمدنين الجنوبية و4 حالات شفاء بمدنين الشمالية ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 23844 حالة شفاء.