دار الكتب الوطنية: الانطلاق في إنجاز مشروع المتحف الرقمي للتراث التونسي المكتوب

وات - انطلقت دار الكتب الوطنية في إنجاز مكونات مشروع المتحف الرقمي للتراث التونسي المكتوب وذلك بالتعاون مع المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت الحكمة" وبرنامج "تفنن" وفق ما ورد بالتقرير السنوي لدار الكتب الوطنية لسنة 2020.



وقد انطلقت بعد عملية إنتاج المحتويات العلمية للمتحف الرقمي للتراث التونسي المكتوب الذي يهدف الى التعريف بأعلام تونس وتراثها الفكري والأدبي والعلمي والفني من الفترة البونية الى اليوم بمشاركة أكثر من 200 باحث وباحثة .



وقد بدأ التفكير في انشاء المتحف منذ سنة 2019 حيث يقوم المشروع اساسا على انتاج مجموعة مختارة من الجذاذات التي تعرف بالتراث التونسي بلغات ثلاث وهي العربية والفرنسية والانقليزية عبر تقديم أهم النفائس المكتبية المطبوعة والمخطوطة الى جانب عرض اهم المعالم والاعلام والمؤسسات والمهن المتصلة بالكتب والدوريات وبصناعتها واستغلالها بطريقة جذابة وموثقة في الوقت ذاته.



وقد تكونت للغرض لجنة قيادة للمشروع وتقررفي مرحلة اولى تقديم حوالي 600 وثيقة الى جانب التعاون مع الباحثين لانتاج جذاذات تعريفية لاهم الانتاجات التراثية التونسية عبر العصور .

ويشار إلى أن مشروع انشاء متحف رقمي افتراضي للتراث التونسي يتنزل ضمن المشاريع التي تخدم "ديمقراطية المعرفة والانتقال الرقمي وتكتسي أهمية بالغة لكونها تندرج صلب الوظيفة المعرفية والثقافية والبيداغوجية للمكتبة الوطنية حيث ستساهم عملية رقمنة التراث التونسي في حفظه وتثمينه وجعل محتوياته حاضرة بشبكة الانترنت" حسب ما ورد بمقدمة التقرير السنوي لسنة 2020 لدار الكتب الوطنية.



