انطلاق موسم التخفيضات الصيفية يوم 5 أوت إلى غاية 16 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة، أنه تقرر ضبط تاريخ انطلاق الدورة الصيفية لموسم التخفيضات بداية من 5 أوت 2021 ليمتد طيلة ستة أسابيع بداية من تاريخ انطلاقه إلى غاية 16 سبتمبر 2021.ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها، كافة التجار إلى المساهمة في إنجاح هذا الموسم والحرص على تطبيق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، خاصة فيما يتعلق بضرورة إيداع تصريح في الغرض لدى الإدارات الجهوية للتجارة، والالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20 بالمائة.كما حثت الوزارة التجار في ذات السياق، على القيام بالإشهار على واجهات المحلات وبيانها حسب نظام التأشير الثنائي، وتحديد المنتوجات المعنية بالتخفيض بصفة واضح، علاوة على الالتزام بالبروتوكول الصحي عبر إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة إلى القائمين بالبيع والحرفاء، وقياس الحرارة بمداخل المحلات والفضاءات والأروقة التجارية، وتوفير موزع معقم للأيدي بالمحلات، واحترام التباعد الجسدي داخل هذه الفضاءات.