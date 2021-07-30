نقل تونس تشرع في تنفيذ خطة لتوفير حافلات دعم لشبكة المترو بعد تعرض بعض الخطوط الى اعطال

وات -

كشف المدير المركزي لاستغلال بالحافلة بشركة نقل تونس نبيل المصمودي ان الشركة شرعت ، منذ صباح الجمعة ، في تنفيذ خطة لتلافي الاعطال على شبكة المترو الخفيف، ترتكز على توفير زهاء 20 حافلة و اعادة توجيه مسارات بعض الخطوط.وأضاف المصمودي في تصريح لـ- وات - ان الخطة تقوم على وضع عدد من الحافلات على مستوى نقاط الترابط بين المترو ومحطة الحافلات تؤمن نقل المسافرين في اتجاه العاصمة صباحا، واعادتهم بداية من الساعة الواحدة ظهرا مما يخفف الاكتظاظ على مستوى المترو.وشهدت شبكة المترو الخفيف وخاصة الخطوط 3 و4 و 5 ، التي تتشارك السكة الى حدود محطة باب سعدون، امس الخميس، اعطالا بفعل تقادم الاسطول الى جانب ارتفاع درجات الحرارة.واكد المصمودي ان الوضع على مستوى شبكة المترو الخفيف ، دفع نحو دعمها بالحافلات وفق هذه الخطة التي اسهمت في تلافي الاكتظاظ والاعطال منذ تطبيقها صباح الجمعة ونقل المسافرين بشكل عادي في اتجاه العاصمة.وركزت نقل تونس، حافلات لتأمين سفرات في اتجاه العاصمة على مستوى الخطوط 3 و 4 و 5 من بينها وضع 5 حافلات على مستوى حي الانطلاقة وتحويل خط 23 من سليمان كاهية الى العاصمة ودعم خط 6 من خلال توفير حافلات على مستوى منتزه المروج وفق المصمودي.واضاف المصمودي ، في ذات السياق، ان الحافلات على مستوى المستودعات جاهزة لدعم الاسطول في حال اقتضت الضرورة ذلك هذا بالاضافة الى استمرار عمل شبكة الحافلات لنقل المسافرين.وكانت شركة نقل تونس نشرت بلاغا على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك، اكدت فيه تعرض شبكة المترو الى اعطاب وان مصالحها الفنية تتعهد بتجاوز هذه الاعطاب في اقرب الاجال بالتعاون مع المزود.