العين الاماراتي يعلن التعاقد مع المدافع التونسي ياسين مرياح الى غاية 2023

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أعلن نادي العين الامارتي اليوم الأربعاء التعاقد مع المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح الى غاية 2023.وأكد عبد الله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الاماراتي أنّ ياسين مرياح سيقدم إضافة مهمة لمنظومة العين الدفاعية.وبدوره أعرب ياسين مرياح، الذي سيرتدي القميص رقم 20، عن سعادته باللعب مع فريق العين، وأنّه متحفز لخوض تجربته الخليجية مع زعيم الأندية الآسيوية.يذكر أنّ ياسين مرياح بالغ من العمر 28 عاما، كان قد بدأ مشواره الكروي مع جمعية اريانة، قبل ان يلتحق في 2013 بنجم المتلوي الى غاية 2015 تاريخ انضمامه للنادي الصفاقسي وخوضه لـ 93 مباراة بأزياء فريق عاصمة الجنوب.كما كان لمرياح تجربة احترافية في اليونان وتركيا، أين تقمص زي أولمبياكوس اليوناني في 44 مناسبة بين 2018 و2020 قبل تحوله الى قاسم باشا ثم إلى تشايكور ريزا سبور التركيين، حيث خاص مع الفريق الأول (قاسم باشا) 15 مباراة والفريق الثاني (تشايكور ريزا سبور) 28 مباراة.كما شارك مرياح مع المنتخب الوطني التونسي في 50 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.