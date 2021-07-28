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العاب طوكيو - الهزيمة الثالثة للمنتخب التونسي للكرة الطائرة امام الولايات المتحدة 1-3

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 07:03قراءة: 0 د, 22 ث
وات - انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام منتخب الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 1-3 لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ضمن الدور الاول من دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو .
وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي 14-25 و25-23 و14-25 و23-25.
وهي الهزيمة الثالثة للمنتخب التونسي في الدور الاول للدورة الاولمبية بعد الخسارة امام منتخبي البرازيل وفرنسا 0-3
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الجمعة 30 جويلية الجاري منتخب الارجنتين ثم يختتم الدور الاول بملاقاة روسيا يوم الاحد 1 اوت المقبل.

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