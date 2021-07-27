الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 27 جويلية

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جندوبة: تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس "كورونا" واصابة 308 اشخاص خلال يومي 24 و25 جويلية الجاري

مدنين: رقم قياسي جديد في عدد الوفايات بفيروس "كورونا" اثر تسجيل 15 حالة وفاة في 24 ساعة

توفي خلال يومي 24 و25 جويلية الجاري بولاية جندوبة 20 مصابا جديدا بفيروس "كورونا" وهي ثاني اعلى حصيلة في عدد الوفيات اليومية منذ بداية الجائحة، كما أصيب 308 اشخاص بالفيروس، وفق ما ورد بالإحصائية اليومية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.وتأتي هذه الأرقام في ظل تواصل توسع دائرة العدوى التي فاقت 1000 إصابة لكل 100 ألف ساكن، حسب ما اعلنته اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها التي انعقدت يوم أمس الاثنين بمقر ولاية جندوبة.ولمجابهة هذا التطور الخطير انطلقت الإدارة العامة للصحة العسكرية، اليوم الثلاثاء في حملة تلقيح واسعة تستهدف نحو 10 الاف مواطنا اغلبهم بالمناطق الفقيرة والوعرة على غرار الشريط الحدودي التونسي الجزائري والتي ظل فيها معدل التلقيح منخفضا مقارنة بالمناطق الحضرية.يشار الى ان العدد الإجمالي للإصابات بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة، بلغ الى حدود 25 جويلية الجاري 13824 إصابة، تعافى منهم الى ذات التاريخ 11168 فيما بلغ عدد المتوفين بالفيروس خلال ذات الفترة 489، توفي 10 منهم خارج البلاد.في رقم قياسي جديد للمرة الثانية، تسجل ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة 15 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"، ارتفع بها اجمالي وفايات الفيروس الى 822 حالة وفاة منذ ظهور الوباء فيما سجلت 323 اصابة جديدة، ليتطور العدد الجملي للاصابات 24053 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.واوضح العنز ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت بين مدنين الشمالية ب78 اصابة، وكل من جرجيس ومدنين الجنوبية ب54 اصابة، وحومة السوق ب36 اصابة، وبني خداش ب32 اصابة، وميدون ب31 اصابة، وسيدي مخلوف ب23 اصابة، وبن قردان ب18 اصابة، واجيم ب4 اصابات.وسجلت الجهة 359 حالة شفاء منها 113 حالة شفاء بمدنين الشمالية، و83 حالة بمدنين الجنوبية، و41 حالة ببن قردان، و40 حالة بجرجيس، و27 حالة بميدون، و21 حالة بسيدي مخلوف، و19 حالة بحومة السوق، و11 حالة ببني خداش، و4 حالات شفاء باجيم.وتتواصل حملة التلقيح بمعتمديتي بني خداش وسيدي مخلوف عبر الفريق المتنقل الذي يتوجه يوما بيوم بينهما، حيث يباشر اليوم عمله بمعتمدية سيدي مخلوف بعد ان قام يوم امس ببني خداش بتقديم 102 من جرعات التلقيح من جملة 1599 جرعة تم تقديمها يوم امس بكامل الولاية توزعت بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة حومة السوق والمركز المحلي بميدون الذي امن بمفرده 606 جرعات، وبذلك ارتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بالجهة الى حوالي 85 الف جرعة.