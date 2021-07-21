تراجع العائدات السياحية بنسبة 3ر25 بالمائة بتاريخ 10 جويلية 2021

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بلغت مداخيل السياحة المتراكمة، منذ بداية السنة وحتى يوم 10 جويلية 2021، حوالي 874 مليون دينار، أي بتراجع قدره 3ر25 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2020وتشير معطيات البنك المركزي التونسي النقدية والمالية، أيضا، الى تراجع خدمة الذين الخارجي المتراكمة، بنسبة 30 بالمائة، لتصل الى ما قدره 3758 مليون دينار.في المقابل، زادت مداخيل الشغل المتراكمة بنسبة 27 بالمائة، بتاريخ 10 جويلية 2021، لتبلغ 3435 مليون دينار.وبلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل، 1ر10 مليون دينار، أي بتقلص طفيف بنسبة 2 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.واظهرت بيانات مؤسسة الإصدار، تحسنا طفيفا للموجودات الصافية من العملة الأجنبية، لتمر من 8ر20 مليار دينار، يوم 19 جويلية 2020، الى 4ر21 مليون دينار، بتاريخ 19 جويلية 2021، أي ما يعادل 135 يوم توريديذكر ان الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني "فيتش رايتينغ"، قد اشارت، في اخر ترقيم لتونس، نشر يوم 8 جويلية 2021، الى تراجع موجودات تونس من العملة لتمر من 4ر9 مليار دولار، حوالي 26 مليار دينار موفى 2020، الى 1ر8 مليار دولار، زهاء 4ر22 مليون دينار، مع موفى ماي 2021