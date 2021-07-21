زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم البنجاب الباكستاني

الأناضول -

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات، صباح الأربعاء، منطقة قرب مدينة "راجانبور" بإقليم البنجاب شمال شرقي باكستان.وذكرت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 39 كيلومترا شمال شرقي مدينة "راجانبور".وأفادت الصحافة المحلية في باكستان، أن الزلزال شعر به سكان مناطق "درا غازي خان" و"داجال" و"ظاهر بير" في الإقليم.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.