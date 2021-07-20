إختيار خمس شركات تونسية ناشئة في إطار مشروع "نينجا"(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي)

أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،الثلاثاء، عن إختيار خمس شركات تونسية ناشئة في إطار مشروع "نينجا"، عبر منصة لدعم خلق المؤسسات الناشئة والتي إنتفعت بها حوالي 2713 مؤسسة من خلال تمويل يصل إلى 30 ألف دولار.وستنظم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،وفق بلاغ لها حفلا عبر الإنترنت لتقديم الفائزين في مناظرة "نينجا".يشار إلى أن، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أطلقت السنة الماضية مشروع "نينجا"، بغاية تشجيع رواد الأعمال الذين يمكن لأنشطتهم توفير حلول للمشاكل الاجتماعية وخلق فرص عمل،وتم في هذا إلاطار إطلاق مسابقة للشركات الناشئة في 19 دولة إفريقية في ما يتعلق بوباء كوفيد-19.